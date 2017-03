Sir Alex nhận quà "độc" từ cổ động viên West Brom

Món quà độc mà cổ động viên West Brom dành tặng Sir Alex.



Theo Lâm Anh (Vietnam+)



Món quà mà cổ động viên đội chủ sân The Hawthorn dành tặng cho vị chiến lược gia người Scotland là chiếc áo có in tên ông và con số 1.500.Không chỉ các cổ động viên, tại The Hawthorn đêm qua, các cầu thủ West Brom và Manchester United cũng đã tặng Sir Alex một món quà đáng nhớ. Đó là một "cơn mưa" với 10 bàn thắng chia đều cho cả hai đội.Đó thực sự là ngày chia tay đầy đáng nhớ của ông thầy có biệt danh "Ngài sấy tóc" sau những gì mà ông đã cống hiến cho Manchester United nói riêng và bóng đá Anh nói chung trong gần 27 năm qua."Đó là một trận đấu dành tặng cho Sir Alex. Thậm chí, kết quả trận đấu có thể đã lên tới 9-9. Đó là món quà tốt nhất trong ngày chúng ta chia tay Alex Ferguson", cựu thủ môn của Manchester United, Ben Foster bày tỏ tình cảm đối với người thầy cũ của mình.Như vậy, sau 1.500 trận dẫn dắt Manchester United, huấn luyện viên Alex Ferguson đã giúp đội chủ sân Old Trafford giành tổng cộng 895 trận thắng, 338 trận hòa và 267 trận thua.Ông cũng mang về cho đội bóng 38 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó phải kể tới 13 chức vô địch Premier League, 2 chức vô địch Champions League và 1 Cúp C2./.