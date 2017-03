Sir Alex: "Terry bị phạt 4 trận là quá nhẹ"

John Terry đã may mắn khi chỉ bị treo giò 4 trận.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vừa tuyên án phạt Terry ngồi ngoài 4 trận sau khi có kết quả của cuộc điều tra độc lập nhắm vào cựu trung vệ tuyển Anh. Terry bị FA cho rằng đã sử dụng những từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand trong trận đấu giữa Chelsea và Queens Park Rangers tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên việc trung vệ 31 tuổi chỉ bị phạt treo giò 4 trận được HLV Ferguson xem là khá nhẹ nhàng so với những ồn ào mà nó mang lại suốt một thời gian dài. Nếu như so sánh việc Suarez bị phạt tới 8 trận cũng vì lý do phân biệt chủng tộc với Evra thì hình phạt của Terry là rất khó hiểu. Mặc dù vậy, số tiền phạt của Terry cao hơn rất nhiều là 220 nghìn bảng so với 40 nghìn của Suarez.

"Trường hợp của Terry kéo dài suốt cả mùa giải kể từ khi vụ việc xảy ra. FA đã mất quá nhiều thời gian mới có thể ra một án phạt. Điều này rất đáng lo khi nó khiến các cầu thủ coi thường điều luật của giải đấu", HLV Ferguson nhận xét.

"Tôi nghĩ rằng Terry cũng cảm thấy may mắn khi chỉ bị phạt 4 trận chứ không phải là 8 trận như Suarez. Theo tôi, cậu ta nên chấp nhận nó và để mọi việc trôi vào quá khứ. Bây giờ là thời điểm chúng ta tập trung vào các trận đấu, không phải những chuyện bên lề", chiến lược gia 70 tuổi nhấn mạnh.

Hiện tại, Chelsea vẫn chưa có bất cứ thông báo chính thức nào về phán quyết của Fa. Trong khi đó, Terry và các luật sư cũng chưa tỏ động thái có kháng cáo hay không.

Theo Ngọc Hải (VNE)