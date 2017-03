Sir Alex thẳng thừng loại Rooney khỏi đội hình M.U

Ferguson đã phải thay Rooney ra trong trận đấu với Bolton. (Nguồn: Reuters)

Kể từ khi trở lại sau chấn thương, phong độ thi đấu của Rooney vô cùng tồi tệ và chiến lược gia người Scotland vẫn luôn tin tưởng và trao anh vị trí chính thức trrong đội hình Manchester United. Nhưng đáp lại sự tin tưởng đó, anh mới chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng mà lại xuất phát từ chấm phạt đền.



Trong trận hòa may mắn 2-2 với Bolton diễn ra cuối tuần qua, Rooney đã phải rời sân do dính chấn thương ở mắt cá chân nhưng theo trợ lý huấn luyện viên Mike Phelan, tiền đạo này hoàn toàn có thể ra sân khi Manchester United đối đầu Valencia.



Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, huấn luyện viên Ferguson đã quyết định gạch tên Rooney ra khỏi danh sách "Quỷ đỏ" trong chuyến làm khách được dự báo là lành ít dữ nhiều tại thánh địa Mestalla của Valencia - đội đáng đứng ở vị trí đầu bảng La Liga.



Theo tiết lộ của một thành viên trong ban quản lý Manchester United, lý do Sir Alex thẳng thừng gạch tên tiền đạo 24 tuổi này vì ông cho rằng đội hình hiện tại đủ đánh bại Valencia mà không cần đến Rooney, nhất là Owen đang trở lại rất ấn tượng./.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)