Sir Alex thấy oan ức khi Vidic phải nhận thẻ đỏ

M.U sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở những lượt đấu sau với chiếc thẻ đỏ này. (Nguồn: Reuters)

Trong trận đấu đêm qua, với ưu thế về lực lượng cũng như rơi vào tình thế buộc phải thắng, các cầu thủ Manchester United đã chủ động chơi tấn công và liên tục tạo ra các tình huống sóng gió về phía đội bóng của Romania. Và với cú đúp của Wayne Rooney trên chấm 11m, Manchester United đã có được chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa giải này.



Hai bàn thắng quan trọng đêm qua còn giúp “gã Sherk” vượt qua thành tích của Paul Scholes để trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn thắng nhất tại đấu trường Champions League với 26 bàn (hơn 2 bàn so với Paul Scholes).



Tuy nhiên, đây lại là ngày buồn của Nemanja Vidic khi anh phải rời sân với chiếc thẻ đỏ trong trận đấu đầu tiên trở lại sau chấn thương.



Trong cuộc trò chuyện với Sky Sports, chiến lược gia người Scotland cho biết: “Anh ấy vào bóng hơi quá mức cần thiết và trọng tài lại đứng ngay cạnh trong tình huống đó. Đó là lý do vì sao Vidic phải nhận thẻ đỏ nhưng thực sự hình phạt đó quá nặng.”



Dù cảm thấy rất oan ức cho trung vệ người Serbia nhưng “máy sấy tóc” khẳng định ông sẽ không yêu cầu Man Utd gửi đơn kháng án treo giò cho Vidic: “Bạn khó có thể giành chiến thắng trong những tình huống thế này.”



Bên cạnh đó, Sir Alex cũng gửi lời khen tới cậu học trò cưng Rooney của mình: “Chúng tôi đã bố trí để Rooney chơi cao hơn trong hiệp 2 nhằm tạo ra sự khác biệt. Hai bàn thắng của anh ấy là thành quả nỗ lực của cả đội và đây khong phải là một chiến thắng may mắn”./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)