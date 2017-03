Sir Alex thừa nhận hàng công M.U mỏng chưa từng thấy

Rooney còn hơn 1 tháng nữa mới có thể trở lại tập luyện vì bị rách đùi trong trận đấu với Fulham ở vòng 2 Premier League. Nhưng vận đen tiếp tục đổ ập xuống đầu M.U khi các tiền đạo chủ lực còn lại đều gặp phải vấn đề liên quan đến sức khỏe.



Cả Van Persie (căng cơ) và Shinji Kagawa (lưng) đều dính chấn thương trong lúc lên tuyển đá vòng loại World Cup 2014. Bộ phận y tế của M.U khẳng định bộ đôi này chỉ có thể trở lại ở trận đấu đầu tiên gặp Galatasaray tại vòng Champions League giữa tuần sau.

Van Persie và Kagawa là những cầu thủ có điểm rơi phong độ ấn tượng nhất của M.U hiện tại. Mặc dù Sir Alex vẫn còn trong tay 2 tiền đao khác là Welbeck và Chicharito, nhưng khả năng thay thế của bộ đôi này vẫn còn bỏ ngỏ vì thể lực của họ cũng bị bào mòn do cũng phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia hơn 1 tuần qua.



Không chỉ hàng công của M.U gặp vấn đề mà ngay cả các tiền vệ gồm Nani, Valencia, Tom Cleverley… cũng rất "đuối" vì lý do tương tự. Chưa kể việc những cầu thủ như Nani dù có được tung ra sân cũng chưa chắc chơi hiểu quả vì ức chế với kiểu biệt đãi công thần của đội bóng chủ quản.



Trận đấu với Wigan rõ ràng là một thử thách không hề dễ dàng với M.U nếu nhìn vào tình hình nhân sự rối ren tại Old Trafford. Chính Sir Alex cũng thừa nhận hàng công của M.U đang rất mỏng nhưng đội bóng của ông có cách để giành kết quả tốt nhất.

“M.U chịu rất nhiều tổn thất sau loạt trận vòng loại World Cup 2014. Chấn thương là điều bình thường trong bóng đá nhưng quả là đen đủi khi có quá nhiều tiền đạo của M.U nghỉ dưỡng thương cùng thời điểm”.



“Tôi không đổ lỗi cho bất cứ ai nếu M.U chơi không tốt trong trận đấu với Wigan. Nhưng với tư cách là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch, chúng tôi biết cách vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đẳng cấp của M.U được biết đến không phải vì những danh hiệu, mà là nhờ tài năng vượt khó”, Sir Alex khép lại câu chuyện.