Sir Alex tiếp tục thiết quân luật ở M.U

United vừa mới kí một hợp đồng trị giá nhiều triệu bảng với hãng ô tô khổng lồ của Mỹ, Chevrolet. Chevrolet sẽ trở thành nhà tài trợ áo đấu của M.U bắt đầu từ mùa giải 2014/2015.

Nhằm thể hiện sự thiện chí, hãng xe này lập tức đề nghị những ngôi sao của đội một M.U lựa chọn một trong số những mẫu xe xa xỉ của hãng. Sportmail tin rằng không ít trong số đó sẽ chọn mẫu xe Corvettes.



Tuy nhiên, niềm vui của họ đã bị ngăn cản khi Sir Alex lập tức can thiệp và ra lệnh cấm những cầu thủ dưới 23 tuổi không được sử dụng dòng xe này. Lệnh cấm này được áp dụng với tất cả những cầu thủ trong độ tuổi trên và không có ngoại lệ, bất kể vị trí của họ trong đội hình United. Điều đó đồng nghĩ với việc hàng loạt sao trẻ của sân Old Trafford như Phil Jones (20 tuổi), Chris Smalling (22 tuổi), Rafael (22 tuổi) sẽ không được nhận các mẫu xe này.



Can thiệp sâu vào đời sống của các cầu thủ, quản trị mọi mặt hoạt động tại Old Trafford luôn là một tính cách quen thuộc của Sir Alex. Ông không muốn các cầu thủ trẻ “đi những đôi giầy quá lớn so với lứa tuổi của họ”. Quảng cáo, tài trợ, ăn chơi không phải là những yêu cầu quan trọng với các tài năng trẻ vào lúc này. Họ nên và phải tập trung tất cả cho bóng đá.



Cách đây 2 năm, Sir Alex cũng đã yêu cầu các cầu thủ ở hệ thống đào tạo trẻ không được đi giày có màu trong lúc tập luyện.



Đêm qua, người phát ngôn của United đã tuyên bố: “Cũng như hầu hết các đối tác ô tô khác, Chevrolet sẽ đề nghị các cầu thủ nhận những chiếc xe của họ. Model của xe sẽ phụ thuộc vào thời gian mỗi người gắn bó với CLB và kinh nghiệm lái xe của họ.”

Sir Alex sẽ làm nhiều cầu thủ tiếc nuối khi nhìn các thông số này

Chevrolet Corvette

Dung tích bình chứa: Từ 6.0 tới 7.0 litres

Tốc độ cao nhất: 196 mph (dặm trên giờ)

Di chuyển từ 0-60m: Dưới 4 giây.

Bảo hiểm: 49/50

Giá trung bình: 32.000 bảng

MPG: 16-26

Theo Minh Chiến (TT&VH Online)