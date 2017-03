Sir Alex tuyên bố shopping mùa Đông

Lần đầu tiên kể từ năm 2005, Man Utd phải nói lời chia tay với giải đấu danh giá nhất châu Âu, Champions League ngay từ vòng đấu bảng. Thất bại trước Basel mới đây đã khiến nhà ĐKVĐ bóng đá Anh chịu rất nhiều sức ép từ phía CĐV và BLĐ đội bóng. Bởi vậy, một trong những ưu tiên của Quỷ đỏ trong kì chuyển nhượng mùa Đông tới là chiêu mộ thêm cầu thủ để bổ sung cho giai đoạn 2. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng với đội bóng chủ sân Old Trafford. “Rất khó để mua thêm những cầu thủ mới vào tháng Giêng tới. Đó là điều ai cũng muốn làm đơn giản bởi nó giúp bạn có thêm sự lựa chọn và tạo nên sự khác biệt. Trong thời gian tôi làm việc ở đây, cũng chỉ có khoảng 4-5 bản hợp đồng mới vào tháng Giêng. Đó không phải do chúng tôi không muốn làm bởi đơn giản có nhiều điều bất lợi”, Alex Ferguson đã phát biểu. “Tôi không dám chắc rằng những bản hợp đồng mới có được dự Europa League hay không. Có một số mục tiêu của chúng tôi đã từng tham dự Champions League và có thể họ sẽ không được dự Europa League nếu đến với chúng tôi”, HLV Man Utd nói thêm. Với việc xếp thứ 3 bảng C, nhà ĐKVĐ bóng đá Anh phải chấp nhận tham dự đấu trường hạng 2 châu Âu, Europa League. Tuy nhiên, do lịch thi đấu khó khăn, Sir Alex buộc phải tính tới việc chiêu mộ các bản hợp đồng mới để đảm bảo các mục tiêu còn lại của mùa bóng. Những bất lợi mà HLV Alex Ferguson đề cập tới xuất phát từ chính những quy định phức tạp của các giải đấu Châu Âu. Những bản hợp đồng mới của Man Utd chỉ có thể tham dự Europa League nếu không nằm trong số những đội bóng đã tham dự Europa League mùa này và 7 đội bóng còn lại giành suất tham dự sân chơi này từ Champions League. Theo Duy Quang (Bongdaso)