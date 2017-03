SL Nghệ An dám buông không?

Thực chất thì SL Nghệ An dù chắc suất trụ hạng và đang đứng thứ bảy với 34 điểm, nếu có thua nữa thì có thể chỉ dao động trong thứ hạng 8-10. Đấy là số điểm và thứ hạng trong nhóm an toàn nhưng với riêng một đội bóng truyền thống như SL Nghệ An thì không. Họ đang cần nhà tài trợ ở lại với mình nên không thể giữ nhà tài trợ với thành tích quá thấp như thế. Hơn nữa, nếu đá trên sân Lạch Tray mà nghe ngóng kết quả sân Hàng Đẫy rồi “tiếp sức” cho Hải Phòng có mưa bàn thắng để vô địch thì coi như là SL Nghệ An đã tự tay rũ bỏ những nhà tài trợ đã cưu mang mình.



Nhìn những hình ảnh này, các cầu thủ SL Nghệ An có dám buông để Hải Phòng làm cơn mưa gôn? Ảnh: XUÂN HUY

Chuyện SL Nghệ An sẽ buông giống như chuyện đã được xác định nhưng rõ ràng là lãnh đạo và các cầu thủ xứ Nghệ buộc phải giữ mình, giữ nhà tài trợ hơn là làm “chân gỗ” cho Hải Phòng đối chọi với Hà Nội T&T qua việc tìm sự hơn thua bằng lối đá tiêu cực.

Nhiều người nói SL Nghệ An sẽ buông nhưng cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng họ không dám tự hại mình bằng cơn mưa gôn làm vừa lòng Hải Phòng.