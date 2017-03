SL Nghệ An đoạt Cúp QG 2010 sau trận “thủy chiến”

Cùng “tay trắng” tại V-League, cả HA Gia Lai lẫn SL Nghệ An khao khát giành chiến thắng để vớt vát danh dự. Đó là lý do cả hai đều nhập cuộc đầy quyết tâm, tuy nhiên SL Nghệ An là đội chơi sắc sảo hơn và họ sớm vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 26 nhờ công của Ekpoki.

Do trời mưa, chất lượng trận đấu bị giảm đáng kể và hai bên không tạo ra được cơ hội rõ rệt nào. Tỷ số 1-0 nghiêng về SL Nghệ An được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút. Đội bóng xứ Nghệ đoạt chiếc Cup QG 2010 sau 8 năm chờ đợi.





Ekpoki ghi bàn thắng duy nhất trận đấu - Ảnh: Minh Hoàng

Thiếu vắng tiền đạo chủ lực Vidovic, HLV Hữu Thắng trao cơ hội ra sân cho Văn Quyến. Bên phía HA Gia Lai, thủ quân Văn Trường và tiền vệ Thái Dương cũng không thể góp mặt. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi vẫn quyết chơi tấn công với cặp tiền đạo ngoại Tiago-Evaldo.

Trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao và ngay từ phút thứ 2, hậu vệ HA Gia Lai chuyền về khá nguy hiểm, Văn Quyến bứt tốc độ rồi dứt điểm, tiếc là bóng đi quá thiếu chính xác. Lối chơi có phần rắn và thận trọng từ hai bên khiến trận đấu vô cùng căng thẳng, nhưng không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Phút 18, từ pha dàn xếp đá phạt ăn ý bên cánh phải, Minh Thiện câu bóng vào trong cho Tiago nhả trả lại cho Evaldo, “số 11” tung người móc bóng khá đẹp, tiếc là bóng đi chưa đủ căng để làm khó thủ môn Brasnic. Sau đó, Duy Quang có cơ hội đối mặt Brasnic nhưng tiền vệ này lại sút quá nhẹ.

SL Nghệ An có câu trả lời ở phút 24 với pha xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm nhanh của Trọng Hoàng buộc Công Vương phải đấm bóng ra. Bóng đến đúng vị trí của Văn Quyến và tiền đạo này dứt điểm điệu nghệ buộc thủ môn HA Gia Lai tung người cản phá.

Nhưng điểm nhấn trận đấu đã đến ở phút 26 khi từ quả phạt góc của Quang Tình, Ekpoki chọn vị trí chính xác đánh đầu đập đất hạ Công Vương, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng xứ Nghệ, mọi thành quả xứng đáng sau hàng loạt pha hãm thành của các học trò HLV Hữu Thắng.

Do trời mưa nặng hạt, sân trơn, bóng ướt, các miếng phối hợp của đôi bên trở nên khá thiếu ăn ý. SL Nghệ An chủ động chơi rắn từ xa nhằm hạn chế tối đa các đường lên bóng của HA Gia Lai. Mặt sân sũng nước ảnh hưởng nhiều đến chất lượng trận đấu và không có nhiều tình huống đáng kể ở cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, HA Gia Lai chủ động đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên họ vẫn thiếu chính xác ở các pha phối hợp cuối cùng, một phần do điều kiện thời tiết bất lợi. SL Nghệ An chọn lối chơi phòng ngự số đông và chờ đợi các miếng phản công nhờ sự cơ động nơi Ngọc Anh, Văn Quyến trên tuyến đầu.

Phút 50, hậu vệ Huy Hoàng che bóng thiếu thận trọng tạo điều kiện cho Evaldo có cơ hội đối mặc Brasnic, tuy vậy tiền đạo này lại sút hụt bóng đầy đáng tiếc. Nhận thấy lối đá bế tắc của đội nhà, HLV Kiatisak quyết định tung Quý Sửu vào sân Duy Quang nhằm tăng cường sức mạnh ở tuyến giữa.

HA Gia Lai vẫn có được những pha tấn công có nét và ở phút 62, Tiago bật tường ăn ý cùng Evaldo rồi tung cú sút khá nguy hiểm, rất may là Huy Hoàng đã truy cản kịp thời. 3 phút sau, Evaldo bật cao đánh đầu ở tư thế trống trải đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Elvaldo vẫn là người chơi xông xáo nhất bên phía HA Gia Lai khi ở phút 28, “số 11” bay người đánh đầu trong vòng cấm, rất may là hậu vệ SL Nghệ An đã cứu thua trên vạch vôi. Đội bóng xứ Nghệ có câu trả lời ngay sau đó với cú sút của Ekpoki đưa bóng tìm đúng xà ngang.

Về cuối trận, HA Gia Lai liên tiếp tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới Brasnic. Và SL Nghệ An đã đoạt Cúp QG năm 2010 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước HA Gia Lai tại TP.HCM.

Theo Kim Anh (Dân Trí)