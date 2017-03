“SL Nghệ An mới là đội hay nhất!”

+ Đội gây cho tôi thất vọng nhất là B. Bình Dương. Thất vọng vì họ có lực lượng mạnh nhất nhưng thi đấu tệ nhất. Còn đội chơi hay nhất, theo tôi chính là SL Nghệ An. Tôi mê lối đá máu lửa của đội bóng này.

. Anh có thể nói cụ thể hơn về đội làm anh thất vọng nhất?

+ B. Bình Dương sở hữu lực lượng tốt nhất, đầu tư tiền nhiều nhất nhưng cầu thủ đội này lại thi đấu không nhiệt tình. Các cầu thủ lười di chuyển. Nhiều người cứ chuyền bóng rồi đi bộ. Bóng đá mà chơi như thế thì thua là đúng rồi. Còn việc vì sao họ không di chuyển thì cái này phải hỏi chính các cầu thủ.

. SL Nghệ An - đội bóng anh ấn tượng nhất mùa này trắng tay có oan uổng không?

+ Dưới con mắt của tôi, SL Nghệ An mùa này chơi hay nhất. Các cầu thủ SL Nghệ An có tố chất rất cao. Nếu so sánh từng tuyến thì có lẽ cũng chẳng có đội nào tốt như SL Nghệ An. SL Nghệ An cũng là đội bóng có thể lực tốt nhất V-League, những đội nổi tiếng thể lực như Khánh Hòa trước đây hay Hải Phòng bây giờ hoặc SHB Đà Nẵng đều thua xa thể lực so với SL Nghệ An.

. Thế hàng tấn công nào gây ấn tượng với anh nhất?

+ Tất nhiên cũng là SL Nghệ An, họ có Kavin có tốc độ tuyệt vời. Thêm vào đó, trước những vòng đấu cuối còn có thêm Công Vinh. Đó chính là bộ đôi mạnh nhất, bén nhất.

. Hàng phòng ngự nào chặt chẽ nhất?

+ Chỉ có mỗi hàng phòng ngự Hà Nội T&T mới có thể đem so sánh với SL Nghệ An nhưng tôi vẫn thích hàng phòng ngự SL Nghệ An hơn.

. Thế còn HA Gia Lai và SHB Đà Nẵng?

+ HA Gia Lai đá chậm quá, lên bóng phản công quá chậm, tuyến giữa không có cầu thủ chơi hay. Bóng đá ngày nay mà chậm thì thua. Còn SHB Đà Nẵng thì đuối thấy rõ. Những năm gần đây thể lực SHB Đà Nẵng cũng không còn tốt như trước.

. Xin cảm ơn anh.

TẤN PHƯỚC thực hiện