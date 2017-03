SL Nghệ An – NaviBank SG: 1-1 (luân lưu 3-1): Súng… hỏng

Không ai nợ ai SL Nghệ An đã đòi lại sòng phẳng món nợ cách đây hơn ba tháng họ từng thua NaviBank SG ở chung kết cúp quốc gia. Lần ấy thầy trò Nguyễn Hữu Thắng chịu vào sân Thống Nhất đá với NaviBank SG khiến người ta thấy có nhiều cái bất thường. Ví như ông Thắng chỉ đưa đội hình phụ và chấp nhận thỏa thuận của chủ nhà để vào Sài Gòn phồn hoa đô hội và vui vẻ sau một mùa giải. SL Nghệ An đã thua nặng nề 0-3 nhưng không ai buồn về cái thua bởi cách đấy một tuần, khách vừa vô địch V-League. Bóng đá Sài Gòn có cái để báo công trong khi SL Nghệ An được bù đắp bằng trận siêu cúp với chính đối thủ này. Cái thua mà người trong cuộc nhìn nhận là SL Nghệ An sẽ được nhiều hơn mất và họ vừa “được” cái siêu cúp lấy may đầu mùa bóng mới. Chiều qua, chủ sân Vinh làm chủ thế trận vẫn chơi rất cay cú với nhiều pha vào bóng rát và nóng nảy khi đá mãi quả bóng bướng bỉnh không chịu vào lưới. Họ bất ngờ bị gỡ 1-1 ngoài ý muốn nhưng không chút bất ngờ khi họ vượt qua NaviBank SG trên chấm luân lưu 11 m. Ba lần thủ môn Thế Anh quỵ gối trước cú sút của các đàn em cũ, giúp SL Nghệ An lần thứ tư đoạt siêu cúp. C.TUẤN