SL Nghệ An ngược dòng thần thánh thắng SHB Đà Nẵng

Chiều nay (26-2) tiếp tục diễn ra những trận cuối vòng 7 V-League. Trên sân Vinh, SL Nghệ An bị SHB Đà Nẵng dẫn 1-0 nhưng trong vòng hai phút thì các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng ghi liền hai bàn giúp chủ nhà có cuộc lội ngược dòng thần thánh thắng lại 2-1.



Henry, người san bằng 1-1 cho SL Nghệ An

SHB Đà Nẵng có được thuận lợi với một thế trận lấn lướt ngay trên ”chảo lửa” thành Vinh. Và ngay phút 16, SHB Đà Nẵng đã vượt lên dẫn 1-0 từ pha dàn xếp đá phạt ở góc bên ngoài vòng 16m50 của thủ môn Nguyên Mạnh. Bóng được lật vào sát mặt cầu môn SL Nghệ An, tuyển thủ U-19 Hà Đức Chinh băng cắt mặt đội đầu làm bó tay thủ môn Nguyên Mạnh nhưng bóng lại bật cột văng ra. Britez của SHB Đà Nẵng có mặt kịp thời đệm bóng mở điểm cho SHB Đà Nẵng.

SL Nghệ An có những cá nhân xuất sắc như Khắc Ngọc, Phi Sơn, trong khi đó ngoại binh Olaha có một chiều quá đen khi anh cứ sút bóng chạm cột... không dưới hai lần. Phải nói rằng lòng kiên trì và cả vận may đã giúp SL Nghệ An tạo nên pha lội ngược dòng thần thánh sau đó.



Khắc Ngọc có tuyệt phẩm ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 cho SL Nghệ An

SHB Đà Nẵng chơi nhỉnh hơn, cầm bóng nhiều hơn, áp chế cầu môn đối phương nhiều hơn. Nhưng SL Nghệ An lại rất sắc nét trong những lần có được cơ hội.

Đến phút 80, Olaha có pha sút cầu môn bật cột, bóng văng ra tìm đến chỗ Henry đang đứng. Tiền đạo này khống chế bóng sang chân phải rồi sút nhẹ, bóng chạm một cầu thủ Đà Nẵng đang bọc lót trên vạch vôi và bay luôn vào lưới. Tỉ số là 1-1 cho SL Nghệ An.

Chỉ một phút sau thì từ pha tổ chức tấn công, Khắc Ngọc có pha khống chế bóng rồi tung ngay cú sút trái phá, bóng bay căng chéo góc cao làm bó tay thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 cho SL Nghệ An.