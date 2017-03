SL Nghệ An - XMXT Sài Gòn: “Lửa” thành Vinh!

SL Nghệ An vừa thâu tóm mọi danh hiệu xuất sắc nhất tháng 3 cho cá nhân HLV Nguyễn Hữu Thắng, chân sút Công Vinh và giải tập thể hay nhất. Sự đăng quang của đội bóng xứ Nghệ rất thuyết phục bởi họ chưa biết đến thất bại và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Ngay từ đầu mùa bóng, SL Nghệ An đã xác định đấu trường chính V-League để đoạt cúp nên sẵn sàng “buông” Cúp Quốc gia ở trận thua Thanh Hóa trên chấm luân lưu 11 m.

Thầy trò Hữu Thắng có một nguồn cổ vũ rất lớn mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm khát là lực lượng CĐV hùng hậu và trung thành. Mới tuần trước, hàng ngàn CĐV của họ nhuộm vàng sân Hàng Đẫy và biến sân bóng trở thành một ngày hội thực sự. Hiếm có nơi đâu sở hữu một Hội CĐV cuồng nhiệt và tình cảm như ở SL Nghệ An. Đáp lại tấm chân tình ấy, các cầu thủ SL Nghệ An mỗi lần ra sân luôn thi đấu hết sức mình. Mới đây, ông thầy Hữu Thắng nghe tin một CĐV Nghệ An bị tai nạn giao thông thiệt mạng đã tìm đến thăm gia đình và tặng món quà là hiện kim phần thưởng cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 3 của ông.

XMXT Sài Gòn (trái) sẽ rất khó chơi trên “chảo lửa” thành Vinh. Ảnh: XUÂN HUY

Trên sân Vinh, học trò Hữu Thắng luôn biết cách chiều lòng CĐV với những pha bóng cống hiến và tận tụy. Trong đó, chân sút Công Vinh về đầu quân muộn màng ở phút 89 lại là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho đồng đội lẫn giới CĐV. Ra sân ở bốn trận đấu, anh đều đặn bốn lần nhả đạn để duy nhất là cầu thủ nội nhảy vào tốp đầu bảng dội bom. Sự đồng điệu của các tân binh ngoại và những cầu thủ trẻ SL Nghệ An đang giúp đội nhà trở thành một thế lực đáng gờm nhất V-League.

Cuộc đối đầu của SL Nghệ An với đối thủ lớn XMXT Sài Gòn chiều nay sẽ rất đáng xem bởi sự kèn cựa từ các cầu thủ giỏi. Khách rất mạnh nhờ dàn ngoại binh lẫn nhập tịch có tên tuổi và dày dạn ở đấu trường V-League. Họ luôn có thể ra sân cùng lúc “bảy Tây” bên cạnh cách cựu tuyển thủ quốc gia và nếu chịu đá, các đối thủ không dễ bắt nạt. XMXT Sài Gòn chưa thua, dù thầy trò Trần Tiến Đại mới chơi hai trận do phải chia sức cho AFC Cup.

Theo chúng tôi, SL Nghệ An vẫn rộng cửa thắng hơn nhờ sức trẻ và sự từng trải của các trụ cột với dàn ngoại binh chất lượng. Điều quan trọng còn là “lửa” thành Vinh từ trên khán đài sẽ giúp các cầu thủ “cháy” hừng hực gây ra nhiều cơ hội đe dọa cầu môn đối phương hơn.

V. Hải Phòng sau trận thắng đội sân khách B. Bình Dương 2-0 đã trở về sân Lạch Tray nghênh đón SHB Đà Nẵng (VTC3 trực tiếp 16 giờ). Chủ nhà dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn chơi bóng rất thực dụng và biết chia sức cho từng đối tượng. V. Hải Phòng không đao to búa lớn như các mùa giải trước nhưng sự chỉn chu của đội hình với sức công phá rất mạnh mẽ từ những ngoại binh. Duy nhất V. Hải Phòng có quy trình huấn luyện thể lực bài bản nhờ sự trợ giúp của chuyên gia Kerr. Thế nên rất dễ thấy học trò Hoàng Anh Tuấn luôn đủ sức cho 90 phút căng thẳng, điều mà SHB Đà Nẵng đang thiếu khi phải phân thân cho AFC Cup. Các vị trí trên sân của khách đều chơi rất ăn ý, chỉ có sức khỏe của họ khiến HLV Lê Huỳnh Đức nghi ngại và đấy có thể là yếu huyệt cho V. Hải Phòng đẩy mạnh khai thác để giành chiến thắng ở hiệp 2. Trận còn lại, ĐT Long An tiếp khách Đồng Nai (LATV trực tiếp 16 giờ 30).

ĐĂNG HUY