SLNA - HA Gia Lai (2-0): ‘Gà’ không biết gáy

Hoàng Đình Tùng lập hat trick, ĐT Long An vẫn bất bại Thanh Hóa sau khi chia tay HLV Vũ Quang Bảo vẫn chứng tỏ mình là một đội bóng mạnh mẽ khi thắng chủ nhà Đồng Tháp 3-1. Chân sút Hoàng Đình Tùng trong một chiêu xuất thần đã ghi liền ba bàn (phút thứ 4, 47 và 75) đã làm Đồng Tháp sụp đổ. Bàn gỡ ở phút cuối của Samson chỉ mang ý nghĩa danh dự cho chủ sân Cao Lãnh. Đáng chú ý còn là sự xuất sắc của ĐT Long An khi là đội duy nhất sau chín vòng bất bại. Chiều qua, họ lại thắng nhẹ trên sân khách của Cần Thơ với pha lập công của Rafael ở phút 20. Các trận đấu khác: Đồng Nai - B. Bình Dương 1-2; SHB Đà Nẵng - Sanna Khánh Hòa 1-1; Than Quảng Ninh - QNK Quảng Nam 1-1; Hà Nội T&T - Hải Phòng: 1-1. Bảng xếp hạng: 1. B Bình Dương (21 điểm); 2. Thanh Hóa (19 điểm); 3. ĐT Long An (17 điểm); 4. SL Nghệ An (17 điểm); 5. Than Quảng Ninh (17 điểm); 6. Hải Phòng (16 điểm); 7. Sanna Khánh Hòa (14 điểm); 8. Hà Nội T&T (10 điểm); 9. QNK Quảng Nam (8 điểm); 10. Đồng Tháp (8 điểm); 11. HA Gia Lai (7 điểm); 12. SHB Đà Nẵng (7 điểm); 13. Cần Thơ (5 điểm); 14. Đồng Nai (4 điểm).