SLNA - Long An: Phập phồng với tin đồn gạ gẫm bán độ!

Chủ sân Vinh đang bối rối với tin thất thiệt trong thời điểm hậu vệ Mạnh Hùng không theo đội nhà SL Nghệ An lên phố núi Pleiku ở vòng 7 làm khách HA Gia Lai. Theo đó, cộng đồng mạng truyền tai nhau một tin nhắn có nội dung: “Chiều nay cháu giúp chú tí nhé” và câu trả lời: “Cháu không bao giờ làm ba cái chuyện đấy đâu chú ạ”.

HLV Ngô Quang Trường phản bác thông tin này gây bất ổn nội bộ SL Nghệ An và cho biết Mạnh Hùng có vấn đề sức khỏe nên phong độ không tốt thì không ra sân chứ không có chuyện tiêu cực. Trong khi đó, hậu vệ này đã giãi bày trên trang cá nhân sau trận SL Nghệ An thua 1-3 ở vòng 6 trên sân Than Quảng Ninh với ba bàn của chủ nhà đều xuất phát từ sai lầm của mình.

Mạnh Hùng viết: “Do đội bóng gặp khó khăn về mặt lực lượng, em được ban huấn luyện xếp đá ở vị trí hậu biên nên ít nhiều đã không phát huy được khả năng của mình. Em cũng cảm nhận được rõ là phong độ của em đã sa sút và có nhiều nguyên nhân mà mọi người không ở trong cuộc nên không thể thông cảm. Một trong số đó là áp lực từ dư luận sau những tình huống sai lầm ở trên sân...”.





Bất chấp tin đồn gạ gẫm bán độ, khán giả Nghệ An vẫn tự hào với những người con xứ Nghệ. Ảnh: XUÂN HUY

Cầu thủ này còn cam đoan: “Những ngày qua em cảm thấy rất chạnh lòng và áp lực vì nhận thấy nhiều ý kiến trái chiều về sự sa sút phong độ của em. Đồng cảm có, nghi ngờ có, đó là suy nghĩ của mỗi người em cần phải tôn trọng nhưng em xin khẳng định một điều: Từ khi em bắt đầu chơi bóng cho đến bây giờ em chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm và hoàn toàn trong sạch. Chưa bao giờ em dính líu đến những vấn đề như bán độ hay tiêu cực. Nếu em không trong sạch thì chắc chắn em sẽ không thể tiếp tục chơi bóng cũng như không thể vượt qua được khuôn khổ của pháp luật”.

Câu chuyện về tin nhắn gạ gẫm cầu thủ bán độ bị phản bác nhưng đủ làm cho SL Nghệ An phập phồng lo ngại cầu thủ không an tâm trong lúc lực lượng có nhiều khiếm khuyết. Chiều nay, chủ sân Vinh tiếp khách Long An mà vắng đội trưởng Quế Ngọc Hải do thẻ phạt và khả năng HLV Quang Trường sử dụng trung vệ Mạnh Hùng còn bỏ ngỏ.

Hoàn cảnh của SL Nghệ An ở mùa này không như ý. Sau khi hàng loạt trụ cột rời đội, họ phải giật gấu vá vai. Sau bảy trận đấu, thầy trò ông Ngô Quang Trường mới có 8 điểm, đứng thứ 9, chỉ hơn ba đội xếp sau từ 1 đến 2 điểm. Chỉ một cái sẩy chân, SL Nghệ An sẽ rơi ngay vào vùng nguy hiểm.

Chút may mắn cho chủ nhà chiều nay chỉ gặp Long An đang xếp áp chót bảng lại còn vắng nhiều chủ chốt do chấn thương và thẻ phạt. Vì thế, cửa thắng cho SL Nghệ An vẫn rộng hơn, dù họ đang bối rối với tin đồn.