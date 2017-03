Sneijder nhắn M.U: Tôi sẽ giảm lương

Wesley Sneijder là mục tiêu theo đuổi của M.U trong suốt hè qua. Hồi tháng trước, Inter đã từng đồng ý bán tiền vệ này cho đội chủ sân Old Trafford nhưng sau cùng M.U đã không thể có được tiền vệ Hà Lan vì chuyện lương bổng. Tuy nhiên, khúc mắc này mới đây đã được chính Sneijder tháo gỡ. Một nguồn tin nói với The Sun rằng, thay vì muốn được nhận mức lương 260.000 bảng/tuần như trước đây, hiện tại tiền vệ Inter chỉ còn yêu cầu 200.000 bảng/tuần. Mức đề nghị này kém 60.000 bảng/tuần so với trước. Thời gian trước, Sneijder nhất quyết yêu cầu mức lương rất cao nói trên vì lý giải rằng do thuế thu nhập ở Anh rất cao nên đòi hỏi này cũng không có gì quá đáng. Khi đó Sneijder chưa muốn rời Inter và Inter cũng không thực sự muốn bán trụ cột của mình. Sneijder (trái) đang bày tỏ thiện chí với M.U Tuy nhiên, sau vài tuần, khi M.U tỏ ra khá thờ ơ với thương vụ này thì Inter lại bất ngờ nhiệt tình muốn bán. BLĐ Inter lần lượt bóng gió trước báo giới về khả năng Sneijder sẽ ra đi. Còn Sneijder, sau khi biết Inter sẵn sàng bán mình, cũng không còn tha thiết muốn ở lại sân San Siro. Theo được hiểu, tuyển thủ Hà Lan chấp nhận giảm lương cũng chỉ vì muốn được sớm rời Nerazzurri. Nếu thương vụ thành công, Sneijder sẽ là cầu thủ hưởng lương cao thứ hai M.U sau Wayne Rooney, người đang nhận lương 250.000 bảng/tuần. Theo Tuấn Anh (Bongdaso)