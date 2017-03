Số 10 cho Oezil

Oezil xứng đáng nhận chiếc áo số 10 ở Real Madrid

Ở Bernabeu, từ lâu người ta không còn đề cập đến chiếc áo số 10 nữa. Bởi mấy năm gần đây, sự thiêng liêng mà biết bao thế hệ vẫn dành cho số áo này đã không còn. Đặc biệt trong 2 mùa bóng vừa qua, người được trao áo “số 10” là tiền vệ Lass Diarra. Giá trị đã bị đảo lộn bởi Lass là một tiền vệ phòng ngự chứ không phải một bộ óc kiến tạo vĩ đại mà người ta vẫn gắn với số 10. Tệ hơn nữa, Lass bây giờ đang được xem là “hàng thải”, cần thanh lý gấp của Real Madrid.



Nhưng sau loạt trận giao hữu vừa rồi của Real Madrid ở Mỹ, những người yêu mến đội bóng Hoàng gia TBN lại đề cập đến số 10. Họ đang hy vọng chiếc áo đấu thiêng liêng này sẽ trở lại đúng với tính chất thiêng liêng của nó. Bởi người được HLV Jose Mourinho tín nhiệm trao áo số 10 là Oezil (trước đó, tiền vệ người Đức mang áo số 23). Điều đặc biệt là, trong cả 3 trận đấu vừa qua, Oezil đều tỏa sáng trong vai trò của một nhà kiến tạo. Trong đó, đáng kể là 1 đường chuyền thành bàn cho Ronaldo ở trận thắng Chivas 3-0 và 1 bàn thắng do đích thân tuyển thủ Đức này thực hiện trong chiến thắng 2-1 trước CLB Philadelphia Union.



Đến lúc ngày, người ta mới chợt giật mình nhận thấy rằng, Oezil có tố chất của một hộ công và có thể làm sống lại số 10 ở Bernabeu. Thực tế ở mùa trước, tiền vệ người Đức cũng luôn cho thấy được vai trò đầu tàu ở khu vực giữa sân của Real Madrid. Không ai khác, chính Oezil là nhà kiến tạo xuất sắc nhất của đội bóng Hoàng gia với 17 đường chuyền trực tiếp cho đồng đội lập công. Với số lần kiến tạo thành bàn đó, ở La Liga 2010/11, Oezil chỉ kém duy nhất tiền đạo Lionel Messi của Barca trong danh sách “Cầu thủ chuyền bóng tốt nhất giải”.



Trong quá khứ, số 10 từng được xem là số áo vinh quang ở Beranbeu. Lần gần đây nhất, người đã biến nó thành một biểu tượng thiêng liêng của Real Madrid là tiền vệ Luis Figo, với 5 mùa giải gắn bó với số áo này (2000/01- 2004/05). Trước đó nữa, có thể kể đến những tên tuổi lẫy lừng gắn liền với những giai đoạn hoàng kim của đội bóng Hoàng gia như tiền vệ tổ chức Clarence Seedorf, Gheorghe Hagi, Michael Laudrup, Ference Puskas, Diego Velazquez hay Gunter Netzer - một tiền bối cũng là đồng hương của Oezil…



Trước khi Lass bỗng dưng được ấn vào tay chiếc áo số 10 ở 2 mùa bóng 2009/10 và 2010/11, cả tiền vệ Sneijder lẫn Robinho đều không thành công với số áo này. Đó là lý do giải thích tại sao, ông Florentino Perez vội vã mua tiền vệ Kaka ngay khi vừa trở lại chức chủ tịch của Real Madrid. Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil sau một thời gian được thử thách cũng không cáng đáng được nhiệm vụ của một số 10 đích thực (chủ yếu do chấn thương dẫn đến mất phong độ). Dù trong loạt trận giao hữu vừa qua, Kaka cũng chơi khá hay và tin tưởng sẽ được HLV Mourinho giữ lại Bernabeu mùa tới, nhưng anh gần như không có cơ hội cạnh tranh với Oezil.

Theo Tiểu Lý (bongdaplus)