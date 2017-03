Số liệu của Forbes: M.U vẫn là CLB giá trị nhất thế giới

Đội bóng từng 19 lần vô địch Anh chuẩn bị được đưa lên sàn chứng khoản ở New York nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần. Song tổng giá trị của nó theo Forbes vẫn lên tới 2,23 tỉ USD (1,42 tỉ bảng). So với năm ngoái (1,86 tỉ USD), giá trị của M.U đã tăng lên đáng kể. Họ đang bỏ xa đội xếp thứ 2 là Real Madrid (1,88 tỉ USD).



Trong Top 50 CLB thể thao có giá trị nhất thế giới, cả 32 đội bóng thuộc NFL - giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ đều góp mặt. Dallas Cowboys, Washington Redskins, New England Patriots và New York Giants là những đội có tên trong Top 10. Ngoài ra, trong Top 10 còn có 2 đội bóng chày là New York Yankees và Los Angeles Dodgers.

Bên cạnh M.U và Real, 2 đại gia khác của bóng đá châu Âu là Barcelona và Arsenal cũng nằm trong số 10 CLB thể thao giá trị nhất thế giới. Barca nhảy 18 bậc so với năm ngoái để xếp thứ 8. Trong khi đó, The Gunners tụt 3 hạng xuống thứ 10.

Top 10 CLB giá trị nhất thế giới

*Đơn vị tính: Tỷ USD

