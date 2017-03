Số phận những ngôi sao rời Arsenal

Ashley Cole: Tháng 7/2006, gia nhập Chelsea với giá 5 triệu bảng theo hợp đồng trao đổi cầu thủ (Gallas đi theo chiều ngược lại).



Tuổi khi ra đi: 25

Tại sao chia tay: Hậu vệ trái này ra đi vì Arsenal không đáp ứng về lương bổng. Trước khi gia nhập Chelsea, Cole được The Gunners đề nghị hợp đồng với lương 55.000 bảng/tuần. Không đồng ý, Cole đã đàm phán với Chelsea và gia nhập Stamford Bridge 1 năm sau đó cùng mức lương 90.000 bảng/tuần. Năm 2009, Cole được tăng lương lên 120.000 bảng/tuần.



Điều gì xảy ra sau đó: Chuyển tới Chelsea, Cole đã có một sự nghiệp xuất sắc với 8 danh hiệu lớn nhỏ.



Danh hiệu giành được:

Premier League: 2009-2010

FA CUP: 2007,2009,2010,2012

League Cup: 2007

FA Community Shield: 2009

UEFA Champions League: 2012

Thiery Henry: gia nhập Barca tháng 6/2007 với phí chuyển nhượng 16,1 triệu bảng



Tuổi khi ra đi: 29



Tại sao chia tay: Lẽ ra, Henry đã rời Arsenal vào mùa Hè năm 2006 sau khi thất bại tại chung kết Champions League 2005/06. Đến tháng 7/2006, tức sau 2 mùa trắng tay liên tiếp kể danh hiệu FA Cup 2005, Henry đã quyết định ra đi. Lý do chia tay Pháo thủ là Henry muốn giành Champions League.

Điều gì xảy ra sau đó: Henry giúp Barca giành chức vô địch Champions League năm 2009. Kể từ khi rời Arsenal, tiền đạo người Pháp giành cả thảy 8 chức vô địch, trong đó có 7 danh hiệu cùng Barca và 1 cùng đội bóng hiện tại New York Red Bulls (Mỹ).



Danh hiệu giành được:

* Barcelona

La Liga: 2008-2009,2009-2010

Copa del Rey: 2008-2009

Supercopa de Espana: 2009

UEFA Champions League: 2008-2009

UEFA Super Cup: 2009

FIFA Club World Cup: 2009



* New York Red Bulls

MLS Eastern Conference: 2010

Mathieu Flamini: Gia nhập Milan vào tháng 7/2008 theo hợp đồng chuyển nhượng tự do.



Tuổi khi ra đi: 24



Tại sao chia tay: Flamini ra đi theo luật Bosman. Lý do là cầu thủ này không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới với Arsenal. Sau khi được Milan mời với mức lương 5,6 triệu euro/mùa, Flamini quyết định rời sân Emirates để tới thành Milano.



Điều gì xảy ra sau đó: Tiền vệ người Pháp là trụ cột của Milan ở mùa giải 2010/11. Flamini là một trong những nhân tố giúp Rossoneri giành Scudetto sau gần một thập kỷ. Mùa trước, cầu thủ này dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu triền miên nhưng Flamini vẫn có 20 trận và luôn được đánh giá cao.



Danh hiệu giành được:

Serie A: 2010-2011

Supercopa Italiana: 2011

Alexandr Hleb: gia nhập Barca vào tháng 7/2008 với phí chuyển nhượng 11,8 triệu bảng

Tuổi khi ra đi: 28



Tại sao chia tay: Tiền vệ quốc tế người Belarus đã làm nên tên tuổi tại Arsenal với 3 mùa giải cực kỳ thành công trên phương diện cá nhân. Tuy nhiên, do thất vọng với việc liên tiếp không giành được danh hiệu khiên Hleb quyết định ra đi.



Điều gì xảy ra sau đó: Ngay trong năm đầu tiên cùng đội bóng mới, Hleb đã giành cú ăn 3 dù chỉ thi đấu vỏn vẹn 5 trận. Trong đó đáng chú ý là chức vô địch Champions League khi Barca đánh bại Man United. Sau đó cầu thủ này được cho Stuttgart mượn, rồi Birmingham rồi Wolfsburg trước khi quyết định hồi hương khoác áo BATE Borisov hồi đầu tháng 7/2012.



Danh hiệu giành được:

* Barcelona

La Liga: 2008-2009

Copa del Rey: 2009

UEFA Champions League: 2009



* Birmingham City

Football League Cup: 2011

Emmanuel Adebayor: tới Man City vào tháng 7/2009 với phí 25 triệu bảng



Tuổi khi ra đi: 25



Tại sao chia tay: NHM Arsenal đã rất không hài lòng khi Adebayor liên tục muốn ra đi, tới Milan hoặc Barca. Sau mùa giải 2008/09 mờ nhạt, HLV Wenger quyết định bán cầu thủ này cho Man City.

Điều gì xảy ra sau đó: Tới đội bóng thành Manchester, Adebayor không được HLV Mancini ủng hộ. Sau một mùa giải đầu tiên không thật ấn tượng, chân sút người Togo được đem cho mượn tại Real Madrid và Tottenham.



Danh hiệu giành được:

Real Madrid: Copa del Rey: 2010-2011

Patrick Vieira: Gia nhập Juventus vào tháng 7/2005 theo bản hợp đồng trị giá 20 triệu euro trong thời hạn 4 năm.



Tuổi khi ra đi: 29



Tại sao chia tay: Một trong những lý do của việc Vieira rời Emirates là sự xuất hiện của Cesc Fabregas. Cùng thời điểm này Vieira hay dính chấn thương. Đây được xem là yếu tố chính để HLV Wenger bán tiền vệ người Pháp.



Điều gì xảy ra sau đó: Tới Juve là quyết định khá tồi tệ của cá nhân Vieira. Bởi ở ngay màu giải đầu tiên, đội bóng thành Turin bị tước danh hiệu vô địch Serie A và bị đẩy xuống Serie B vì dính scandal dàn xếp tỷ số năm 2006. Sau đó Vieira chuyển tới Inter. Tại đây, Vieira đã thi đấu ấn tượng cùng đội bóng này giành 3 Scudetto liên tiếp. Tháng 1/2010, Vieira gia nhập Man City và quyết định giải nghệ một năm sau đó.



Danh hiệu giành được:

* Inter

Serie A: 2006-07,2007-08,2008-09, 2009-2010

Supercopa Italiana: 2006,2008



* Manchester City

FA Cup: 2010-11

Kolo Toure: tới Man City tháng 7/2009 với phí 16 triệu bảng



Tuổi ra đi: 28



Tại sao chia tay: Sau khi va chạm với Gallas, tháng 1/2009, Toure đòi ra đi nhưng không được BLĐ đồng ý. Cầu thủ này ở lại đến cuối mùa giải nhưng đã tới Man City sau mùa 2008/09.



Điều gì xảy ra sau đó: Kolou Toure đã có mùa giải đầu tiên khá ấn tượng cùng Man City. Tuy nhiên, ở mùa giải thứ 2, trung vệ người Bờ Biển Ngà gặp đen đủi khi bị treo giò 6 tháng vì sử dụng doping do dùng nhầm thuốc giảm cân của vợ. Mùa trước Toure trở lại nhưng không được HLV Mancini sử dụng.



Danh hiệu giành được:

Manchester City

FA Cup: 2011

Premier League: 2011-2012

Gael Clichy: Gia nhập Man City tháng 7/2011 với giá 7 triệu bảng



Tuổi ra đi: 27



Tại sao chia tay: Trong một cuộc phỏng vấn, Clichy thừa nhận sẽ rất nhớ CĐV, CLB và HLV Wenger, những người đã ủng hộ và đưa tên tuổi của hậu vệ người Pháp lên tầm thế giới. Tuy nhiên, Clichy vẫn quyết định ra đi vì mong muốn tìm kiếm danh hiệu.



Điều này xảy ra sau đó: Hậu vệ người Pháp đã bắt nhịp khá tốt ngay ở mùa giải đầu tiên khi là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Mancini bên cánh trái, cướp vị trí của đồng đội Kolarov. Clichy cũng là nhân tố chính giúp Man City giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 44 năm.



Danh hiệu giành được:

Manchester City

Premier League: 2011-2012

Samir Nasri: Đến Man City vào 24/8/2011 với phí chuyển nhượng 25 triệu bảng



Tuổi ra đi: 24



Tại sao chia tay: HLV Wenger từng khẳng định Nasri là tương lai của Arsenal. Song, chiến lược gia người Pháp vẫn chấp nhận bán Nasri vì “lý do tâm lý và tài chính”. Về phần mình, Nasri cho rằng Arsenal là đội bóng thiếu tham vọng và muốn tìm một bến đỗ mới.



Điều gì xảy ra sau đó: Ngay ở trận đầu tiên khoác áo đội bóng mới, Nasri đã cho thấy sự nguy hiểm bên cánh trái của Man City với 3 đường chuyền thành bàn trong chiến thắng 5-1 trước Tottenham. Chơi ấn tượng, Nasri là một trong những nhân tố giúp Man City giành chức vô địch Premier League 2011/12.



Danh hiệu giành được:

Manchester City

Premier League: 2011-2012

Cesc Fabregas: Chuyển tới Barca vào tháng 8/2011 với phí chuyển nhượng 29 triệu bảng, cộng thêm 4 triệu bảng phát sinh.



Tuổi ra đi: 24



Tại sao chia tay: Việc Cesc Fabregas trở lại Barca là một trong những thương vụ chuyển nhượng dài nhất mọi thời đại. Điều mà người ta đồn đoán rằng, đội bóng xứ Catalonia đã làm mọi cách, mọi thủ đoạn để “đòi lại” cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia.



Điều gì xảy ra sau đó: Trở lại Barca, Cesc đã chơi rất hay trong hai trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha với Real Madrid (Barca thắng 3-2 và 5-4). F4 ghi bàn đầu tiên cho Barca vào lưới Porto trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Ở mùa giải đầu tiên, Cesc đã giành 4 danh hiệu cùng đội chủ sân Nou Camp.



Danh hiệu giành được:

Barcelona

Copa del Rey: 2011-2012

Supercopa de Espana: 2011

UEFA Super Cup: 2011

FIFA Club World Cup: 2011



Robin van Persie: Man United?

