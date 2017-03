Solskjaer: Nước mắt đã rơi khi phải quyết định chia tay M.U

Sau 2 lần từ chối, cuối cùng sát thủ có gương mặt trẻ thơ cũng đã gật đầu đồng ý hồi hương dẫn dắt CLB cũ Molde FK kết thúc quãng thời gian 14 năm gắn bó với Nhà hát của những giấc mơ trên tư cách cầu thủ và HLV đội dự bị. Chia sẻ với Sky Sports News, Solskjaer cho biết tham vọng của anh là một ngày được trở lại sân Old Trafford để dẫn dắt bầy Quỷ: “Bất cứ cầu thủ nào đã từng khoác áo Man Utd và sau đó có tham vọng đi theo sự nghiệp cầm quân, thì tôi có thể chắc chắn rằng,mong muốn lớn nhất của họ sẽ là một ngày được ngồi lên chiếc ghế HLV của Nhà hát. Nhưng cách đây một tuần, Sir Alex có khuyên rằng để có thể đủ dức dẫn dắt một CLB tầm cỡ như M.U, tôi cần phải trau dồi thêm rất nhiều kinh nghiệm ”. Ngôi sao người Na Uy cũng chia sẻ thêm, một trong những lý do tác động lên quyết định của anh chính là gia đình: “Tôi đã sống xa quê nhà 14 năm rồi. Và cả gia đình tôi cũng cho rằng đã tới lúc mọi người nên trở về Na Uy sinh sống. Chính vì vậy, việc nhận lời dẫn dắt Molde FK là một cơ hội tốt để chíng tôi có thể thực hiện được mong muốn của mình”. Trong suốt hơn một thập kỉ là học trò và sau đó trở thành đồng nghiệp của ông thầy Alex, Ole luôn dành cho chiến lược gia người Scotland sự tôn trọng và ngưỡng mộ chân thành. “Quan hệ giữa tôi và Alex Ferguson là cực kì tốt. Ông ấy là một người thầy và người bạn tuyệt vời. Fergie đã dạy tôi cách đối nhân xử thế sao cho phải đạo nhất. Ông ấy luôn biết cách thổi niềm tin và sự quyết tâm vào mỗi cá nhân cụ thể. Có lẽ sẽ chẳng một HLV nào có thể giữ vững vị trí của mình tại một trong những CLB vĩ đại nhất TG được lâu như Alex. Trong mắt tôi, Ferguson là chiến lược gia tài giỏi nhất. Thật tự hào và may mắn khi được làm việc cùng ông ấy trong quãng thời gian dài đến vậy”. Khi chia sẻ về khoảnh khắc phải đưa ra quyết định khó khăn, rời khỏi Nhà hát để trở về quê nhà, siêu dự bị có khuôn mặt trẻ thơ không thể giấu nổi sự xúc động: “Đây là một bước thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Thật khó khăn khi phải quyết định chia tay nơi này. Nước mắt tôi đã rơi khi phải thông báo với Sir Alex rằng tôi quyết định sẽ trở về quê nhà”. Cựu tiền đạo 37 tuổi không quên gửi lời tri ân tới những CĐV nhiệt thành đã luôn dành tình yêu cho anh trong suốt quãng thời gian gắn bó với bầy Quỷ: “Tôi cảm ơn và sẽ luôn khắc sâu tấm chân tình mà fan hâm mộ đã ưu ái dành tặng cho mình. Dù trở về Na Uy, nhưng mỗi khi M.U cần tôi nhất định sẽ có mặt. Đơn giản, có thể chỉ là để được vào sân trong một trận đấu giao hữu nào đó của CLB”. Ole Gunnar Solskjaer sẽ tiếp tục đảm đương vị trí HLV đội trẻ và dự bị trước khi chuyển giao toàn bộ công việc cho người mới vào tháng 1 tới. Theo thông tin từ báo chí, nhiều khả năng cái tên sẽ thay thế anh là một công thần khác của Quỷ đỏ, hậu vệ kì cựu Gary Neville - người sẽ giải nghệ vào cuối mùa bóng này. Theo Thiên Linh (Bongdaso)