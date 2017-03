SOS! Arsenal sắp rời xa tốp 4

Vấn đề của Arsenal mùa này không có gì mới: họ vẫn luôn chỉ là chính mình khi gặp các đội bóng nhỏ. Thắng lợi cách biệt nhất của đội chủ sân Emirates ở mùa giải này là hai chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Norwich và Sunderland, những đội bóng nằm ở phía cuối bảng xếp hạng.





Theo Đức Hùng (TT&VH Online)



Mặt khác, họ chưa bao giờ đá đúng phong độ khi phải chạm mặt các ông lớn, cụ thể là các đội bóng nằm trong top 6. Họ không thắng được bất kì đối thủ nào thuộc nhóm này, thậm chí là thu về rất nhiều kết quả đáng quên. Tháng 12 năm ngoái, Arsenal nhận thất bại nặng nề trước Man City với tỷ số 3-6. Nhưng đỉnh điểm phải là hai trận thua khủng khiếp trong vòng hai tháng gần đây, 1-5 trước Liverpool và 0-6 trước Chelsea. Đến cả một đội bóng khủng hoảng với quá nhiều vấn đề như Man United cũng không thua Arsenal trong cả hai lượt đấu tại Premier League.Trận đấu với Everton trên sân Goodison Park lại một lần nữa khắc họa thêm nỗi ám ảnh của Arsenal trước những đối thủ đồng cân đồng lạng. Không ai nhìn ra lối chơi quen thuộc từ đoàn quân của HLV Wenger. Thay vào đó là sự run sợ và thiếu tự tin, dù cầm được nhiều bóng hơn. Có thời điểm tỷ lệ dứt điểm chính xác của Arsenal chỉ là 25%, kém hơn gấp ba lần so với đội chủ nhà Everton (87,5%). Khi hiệp một khép lại, những gì Arsenal làm được chỉ là hai cú dứt điểm trúng đích, trong khi thầy trò Martinez tìm đến khung thành Szczesny tới 7 lần. Thế nên tỷ số 2-0 vào thời điểm đó chỉ bất ngờ với những ai không theo dõi tỉ mỉ những diễn biến trên sân Goodison Park.Tất nhiên, đội chủ sân Emirates có thể đổ lỗi cho may mắn, khi trọng tài không nhìn thấy McCarthy để bóng chạm tay trong vòng cấm, cú sút dội xà của Alex Oxlade – Chamberlain cũng như bàn thắng bị tước bỏ của tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Yaya Sanogo. Nhưng Arsenal cũng không xứng đáng để được may mắn hỏi thăm, khi phần lớn các cầu thủ tự đánh mất mình. Điển hình là trường hợp của Bacary Sagna, một trong những vị trí tốt nhất của Arsenal kể từ đầu mùa. Cánh trái của Sagna bị Everton khai thác triệt để, và bàn mở tỷ số của Naismith xuất phát chính từ một đường lên bóng ở cánh này.Trận thua này rõ ràng là một cú đấm chí mạng cho Arsenal trong phần còn lại của mùa giải. Lợi thế duy nhất mà đội chủ sân Emirates sở hữu trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Everton là lịch thi đấu. 5 trận đấu còn lại, Arsenal chỉ phải gặp những đội bóng dưới tầm như West Ham, Hull, Newcastle, West Brom hay Norwich. Trong khi đó, chặng đường sắp tới của Everton vẫn còn rất nhiều thách thức, khi hai thách thức đáng kể chờ đợi họ là các đội bóng thành Manchester (Man United và Man City). Tuy vậy, đấy là hai trận họ thi đấu tại thánh địa Goodison Park, nơi từng khiến Chelsea ra về tay trắng và Liverpool trầy trật mới có được 1 điểm.Hơn thế, Everton bây giờ mới chính là người nắm cờ trong cuộc đua cho tấm vé còn lại dự Champions League mùa sau, khi còn một trận chưa đá. HLV Roberto Martinez đang khiến cho các cổ động viên Everton quên đi người tiền nhiệm David Moyes. Ông mềm mại hóa lối chơi của đội bóng này, nhưng vẫn duy trì bản sắc của một kẻ ngáng đường. Lukaku, người bị coi là vô dụng ở Chelsea, đã thăng hoa rực rỡ tại Everton, bằng chứng là hành động ăn mừng đặc biệt của anh dành cho HLV Martinez.Nếu Arsenal có phải ngậm ngùi làm khán giả ở Champions League, họ nên tự trách mình. Trong đó, cú sảy chân tai hại trước Everton có thể là một bước ngoặt.