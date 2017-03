Stefan Lilipaly, hàng hiếm của Indonesia

Thế là danh sách đội tuyển Indonesia buộc phải gạch cái tên Irfan Bachdim và thay vào là Stefan Lilipaly.

Và nhân vật phụ này đã trở thành kép chính ngoài dự đoán của ông Riedl. Anh chính là vị cứu tinh của bóng đá Indonesia khi ghi bàn quyết định vào phút 80 đưa Indonesia lách mình qua khe cửa hẹp vào bán kết.

Stefan Lilipaly mang hai dòng máu Indonesia và Hà Lan. Anh có tố chất của một cầu thủ châu Âu hoạt động rất rộng ở tuyến giữa và là người cày ải không mệt mỏi. Ngoài việc thường xuyên tung ra những đường chuyền quyết định Stefan Lilipaly còn hay dâng lên tung những quả “cú mập” uy lực mà điển hình là bàn quyết định trong trận thắng ngược Singapore 2-1.

Indonesia có Stefan Lilipaly khác rất nhiều so với Indonesia từng đá hai trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam bởi việc mới phát hiện nhạc trưởng Stefan Lilipaly. Cầu thủ vốn được đào tạo từ nhỏ và chơi bóng tại các CLB của Hà Lan, nhãn quan chiến thuật của Lilipaly ở một đẳng cấp khác so với những cầu thủ còn lại trong đội. Hay nói khác đi và nó cao hơn rất nhiều so với nhiều cầu thủ Đông Nam Á.

Thực tế qua ba trận vòng bảng của Indonesia các bàn thắng của đội tuyển này đều in đậm dấu giày của Lilipaly. Rõ ràng là thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải cảnh giác hơn với “vũ khí bí mật” của Indonesia.