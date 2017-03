Sự nuối tiếc muộn màng của ông Mancini

HLV Roberto Mancini (trái) trong trận M.C thắng Chelsea 2-1 đêm 14-4- Ảnh: AFP



Theo HIẾU TRUNG (TTO)



Sau thất bại 1-2 trước M.C ở vòng bán kết cúp FA đêm 14-4, HLV Rafael Benitez (Chelsea) đã bày tỏ tiếc nuối về việc đội nhà vùng lên quá muộn màng lúc cuối trận nên không thể lật ngược thế cờ. Có lẽ HLV Mancini cũng có chung cảm giác đó nhưng không phải về một trận đấu cụ thể mà với cả mùa giải 2012-2013 của M.C.Với chiến thắng trước Chelsea, vật cản cuối cùng đối với M.C trên con đường đến chiếc cúp FA chỉ là đội bóng nhỏ bé Wigan Athletic. Nếu chiến thắng, HLV Mancini có thể lấy làm hài lòng bởi đội bóng của ông sẽ không trắng tay dù đánh mất chức vô địch Premier League vào tay đối thủ cùng thành phố Manchester United (M.U).Nhưng lẽ ra, M.C có thể đạt được nhiều thành công hơn thế nhất là xét trên những gì họ đã thể hiện trong vòng sáu ngày qua. Ngày 9-4, M.C đã chơi một trận đầy ấn tượng trước M.U. Trong suốt 90 phút trên sân Old Trafford, chính M.C mới là tập thể mạnh mẽ hơn, khao khát hơn, đáng sợ hơn. Đến nỗi trang BBC Sports bình luận: “Trên sân Old Trafford, chỉ có một đội trông giống như nhà vô địch. Đó chính là nhà đương kim vô địch M.C”.Và trong trận bán kết cúp FA, suốt 65 phút đầu tiên các cầu thủ M.C quần Chelsea tơi tả, ghi hai bàn thắng nhờ công của Samir Nasri rồi Sergio Aguero và bỏ lỡ cả tá cơ hội khác. Mãi đến khi HLV Benitez tung tiền đạo Fernando Torres vào sân, Chelsea mới bừng tỉnh. Demba Ba ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1 và trận đấu diễn ra sôi động cho tới phút cuối cùng. Xét toàn bộ 90 phút, M.C là đội bóng xứng đáng giành chiến thắng.Nhưng khởi đầu mùa giải với tư cách nhà vô địch Anh, chắc chắn M.C muốn giành nhiều vinh quang hơn thay vì chỉ chiếc cúp FA. Và HLV Mancini cùng các cầu thủ ngôi sao của ông phải đặt câu hỏi tại sao họ chỉ thực sự chơi bóng đúng với tiềm lực và đẳng cấp của mình khi mùa giải sắp kết thúc? Nếu thi đấu tập trung và đầy quyết tâm như trong sáu ngày qua suốt từ đầu mùa giải đến giờ, M.C hoàn toàn có thể bảo vệ được chức vô địch Premier League trước M.U.Thất bại tại vòng bảng Champion League là có thể hiểu được bởi M.C còn non kinh nghiệm ở đấu trường này. Vả lại, hai đội bóng cùng bảng M.C là Borussia Dortmund và Real Madrid đều quá mạnh khi cùng lọt vào vòng bán kết Champion League. Nhưng ở đấu trường nội địa, lẽ ra M.C có thể làm được tốt hơn rất nhiều. Nhưng để trở thành nhà vô địch, họ phải là đội bóng xuất sắc nhất từ tháng 8 trở đi. Trong khi đó, mãi đến tháng 4, M.C mới vào guồng và tất cả đã quá muộn.Trong cuộc họp báo sau trận thắng Chelsea, Mancini đã ngầm chỉ trích chính sách chuyển nhượng của ban lãnh đạo CLB. “Tôi nghĩ, M.C hoàn toàn có cơ hội giành chức vô địch Premier League thứ hai liên tiếp nếu có sự chuẩn bị chu đáo vào mùa hè năm ngoái. Nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó” - báo Telegraph dẫn lời HLV Mancini . Chắc hẳn ông muốn nhắc đến những đề nghị mua sắm thêm cầu thủ khi đó, nhất là tiền đạo Robin Van Persie nhưng không được ban lãnh đạo M.C thông qua.Nhưng kể cả khi không có thêm Van Persie, HLV Mancini cũng đã có trong tay một đội hình toàn sao với những chân sút cự phách như Carlos Tevez, Aguero, Edin Dzeko. Và các màn trình diễn thuyết phục trước hai đối thủ lớn M.U và Chelsea cho thấy với những con người hiện tại, HLV Mancini hoàn toàn có thể đưa M.C lên một tầm cao mới. Nhưng ông đã không làm được điều đó.Đó mới thực sự là điều nuối tiếc lớn nhất của Mancini.