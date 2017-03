Sự tàn nhẫn của Sir Alex Ferguson: Tất cả vì Manchester United

Có rất nhiều cầu thủ vĩ đại đã gắn bó trọn sự nghiệp cho Man Utd dưới thời HLV Alex Ferguson. Nhưng cũng có rất nhiều công thần đã bị Ông già gân thẳng tay đẩy khỏi Old Trafford. Nói về sự tàn nhẫn của Sir Alex Ferguson, có thể nhắc tới việc HLV này đẩy tiền vệ David Beckham tới Real Madrid hồi Hè năm 2003. Hay như việc tiền đạo người Hà Lan Ruud van Nistelrooy cũng bị Ông già gân đẩy khỏi Nhà hát của những giấc mơ chỉ vì mâu thuẫn với Cris Ronaldo, học trò cưng của Sir Alex vào Hè năm 2006… Sir Alex sẵn sàng tàn nhẫn để duy trì sự thành công của Quỷ đỏ Lý giải cho sự tàn nhẫn của mình, Sir Alex tiết lộ: “Bạn không thể tỏ ra tình cảm trong công việc này (làm HLV của Man Utd). Tôi yêu mến các cầu thủ tôi đã có. Tôi đã rất, rất may mắn khi sở hữu những cầu thủ tuyệt vời. Và cũng rất may mắn khi có nhiều người gắn bó với tôi trong những khoảng thời gian dài. Tại Man Utd, đó là Giggs, Neville và Scholes. Ngay cả Phil (Neville) và Nicky Butt, họ vẫn luôn là một phần của Manchester United”. “Nhưng khi tôi thấy có điều gì đó xảy ra tôi phải hành động. Trong trường hợp của Nicky Butt và Phil Neville tôi đã để họ ra đi bởi tôi sợ phải nói chuyện với họ. Nói rằng họ không được tiếp tục thi đấu. Điều đó (việc không được thi đấu) là không công bằng với họ. Họ đã chơi rất hay và đóng vai trò chủ chốt trong việc hồi sinh Man Utd. Vì vậy khi thời điểm tới, tôi để họ ra đi”, Sir Alex tiếp. “Công việc của tôi là quản lý Manchester United. Nhiệm vụ đặt ra là phải có kết quả tốt. Tôi không khác mọi người nhưng tôi cần những kết quả (có lợi). Tôi sẽ không được chào đón tại Man Utd nếu tôi không đạt được thành công”. 37 năm làm công tác HLV bóng đá, Sir Alex Ferguson đã có gần 50 danh hiệu lớn nhỏ các loại. Và HLV người Scotland tự hào vì ông đã luôn biết cách để đưa ra các quyết định đúng lúc. “Đưa ra quyết định là việc tôi vẫn thường làm rất tốt. Tôi có thể đưa ra quyết định nhanh chóng. Tôi may mắn vì điều đó bởi một số người thậm chí không thể đưa ra quyết định”. Một trong những quyết định khó khăn của Sir Alex gần đây là việc Ông già gân để trung vệ Nemanja Vidic giữ băng đội trưởng MU thay cho Rio Ferdinand, người bị chấn thương trong một thời gian dài của mùa giải vừa rồi. Và trong vai trò mới, Vidic đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Sự vững chắc trong phòng ngự của anh góp công lớn giúp MU đăng quang Premier League 2010/11. Với việc mua về Phil Jones và Ashley Young mùa Hè năm nay, Sir Alex sẽ tiếp tục phải đối mặt với vô số quyết định khó khăn trong thời gian sắp tới. Ở hàng phòng ngự, Sir Alex sẽ đau đầu với Vidic, Ferdinand, Phil Jones và Chris Smalling. Tất cả đều là những trung vệ đẳng cấp và việc quyết định ai được ra sân thi đấu là rất khó khăn. Bên cạnh đó, ở hàng tiền vệ, Nani cũng đang muốn “chất vấn” Ông già gân về số cơ hội anh được ra sân ở mùa giải tới khi 2 cánh khu trung tuyến MU trở nên quá chật chội với sự góp mặt của Ashley Young, Antonio Valencia, Park Ji-Sung và tiền vệ người Bồ Đào Nha. Mùa giải vừa rồi Quỷ đỏ vô địch Premier League và đoạt ngôi Á quân Champions League. Mặc dù vậy Ông già gân vẫn đưa ra quyết định quan trọng: “Thay máu” Quỷ đỏ trong mùa Hè năm nay. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)