Sự thật ghê tởm về John Terry

Ông Ted và đứa con bất hiếu Terry

Ép bố ruột đi buôn ma túy, đẩy bố mẹ vợ ra công viên vất vưởng sống qua ngày, lừa thầy, phản bạn, phụ vợ, ruồng rẫy người tình…



Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện ít ai nhớ tới tháng 2/2009. John Terry tới bãi gửi xe NCP (London) để lấy chiếc xế hộp của mình. Ngặt nỗi, chiếc máy soát vé tự động vào thời điểm đó bỗng dưng giở chứng, còn người soát vé cũng biến đâu mất tăm. Toàn bộ xe trong bãi ứ lại vì chiếc barrie không chịu nhấc lên. Một vài người bắt đầu liên lạc với giám đốc bãi xe NCP, và nhận được lời hứa khoảng 30 phút sẽ khắc phục được sự cố này. Tất cả chấp nhận chờ đợi, riêng Terry thì không.



Trung vệ của Chelsea khệnh khạng bước tới chiếc barrie, dùng sức tự kéo nó lên rồi đường hoàng đánh chiếc xe của mình đi mất. Hành động coi trời bằng vung của Terry khiến ban giám đốc NCP vô cùng tức giận. “Ai có thể kiểm soát hết những chiếc xe ra vào sau khi Terry tự cho mình cái quyền nhấc barrie lên”, đại diện NCP gửi thư phàn nàn thẳng tới đại bản doanh của Chelsea. Tất nhiên, đây chỉ là một sự kiện rất nhỏ, và nó nhanh chóng chìm sâu vào dĩ vãng. Nhưng cũng chính từ câu chuyện vụn vặt đó bỗng dấy lên nhiều câu hỏi về con người thật đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của đội trưởng The Blues.

Bất hiếu với tứ thân



John Terry thực chất là ai? Một siêu sao hay đơn giản chỉ là tên cặn bã đáng ghê tởm? Tiếc rằng những sự kiện xảy ra trong suốt 1 năm gần đây lại đang chứng minh vế thứ hai của câu hỏi trên chính là đáp án. Dân gian có câu: Cách đơn giản nhất để đánh giá về một con người chính là xem cách người đó đối xử với bố, mẹ ruột của mình. Nếu chiếu theo thước đo này, Terry đúng là không bằng loài cầm thú.



Chẳng hiểu ngôi sao giàu xụ của Chelsea đã phụng dưỡng cha mẹ thế nào để đến nỗi thân mẫu Sue Terry của anh phải mò mẫm vào siêu thị để… ăn cắp một lượng thực phẩm và quần áo trị giá khoảng 800 bảng – chưa bằng 1/10 ngày lương của cậu con trai giàu có. Ngày đó, báo giới xứ sương mù cho rằng, bà Sue bị một kẻ ghen ăn tức ở nào đó gãi bẫy, gián tiếp bôi bẩn hình tượng vốn đã chẳng sạch sẽ cho lắm của cậu quý tử nhà bà.



Ừ cứ cho là vụ đấy có bàn tay dàn xếp đi. Vậy việc ông Ted Terry – bố đẻ của hậu vệ giàu có này, phải đi bán ma túy kiếm tiền thì giải thích làm sao? Ông Ted nằm hẳn trong đường dây bán ma túy có đại ca đàng hoàng. Và để bắt tận tay day tận trán, phóng viên News of the World đã phải mật phục suốt một thời gian dài, hóa thân thành con nghiện để quay lại cả quá trình ông Ted bán ma túy như một tay ma cô chuyên nghiệp.



Có một chi tiết rất đáng chú ý: ngay cả trong khi đang giao dịch ma túy với con nghiện, ông Ted cũng rất ý thức việc giữ gìn danh dự cho cậu con trai nổi tiếng. Băng ghi âm News of the World công khai sau đó đã chứng minh, Ted Terry từng dặn kỹ càng gã phóng viên giả dạng con nghiện đừng hé cho ai biết ông chính là bố đẻ của Terry. Không hiểu những lời căn dặn của ông Ted có giống như con dao cứa vào lương tâm của Terry? Tình thương của anh để đâu, trách nhiệm ở đâu và tại sao anh nỡ đẩy ông bà cụ thân sinh ra chính mình phải làm những nghề hèn mọn để kiếm số tiền mà anh đốt trong vài phút đồng hồ?



Nhìn cái cách Terry đối xử với bố mẹ đẻ, người ta mới hiểu tại sao ông bà Alan và Sue (bố mẹ vợ của anh) chẳng dám nửa lời trách móc ông con rể phải đấm này. Mới tháng 6 vừa qua, Terry lấy cớ tu sửa lại ngôi biệt thự trị giá 5 triệu bảng của mình để hất bố mẹ vợ ra ngoài sống vất vưởng. Ừ thì sửa sang rõ là không có chỗ cho ông bà nhạc ở. Nhưng với cả mớ tiền, Terry thừa sức bố trí cho bố mẹ vợ ở một nơi tử tế hơn, thay vì bắt ông Alan mò ra công viên thuê căn phòng lưu động trị giá 125 bảng/tuần để sống tạm bợ.



Phụ bạc vợ hiền

Theo thang điểm của Terry, vợ anh chỉ là hạng bét

Chưa hết đâu. John Terry còn chính là kẻ đã chủ mưu vụ đâm sau lưng Jose Mourinho, tổ chức các tour du lịch trái phép thu lợi tại Stamford Bridge, miễn cưỡng tham dự các hoạt động từ thiện dù chẳng đóng góp xu nào, dung túng anh trai Paul Terry cướp vợ bạn, gián tiếp khiến kẻ mọc sừng là thủ thành Dale Robert phải tự vẫn.



Và cuối cùng, Terry cũng chẳng coi cô vợ đầu gối tay ấp của mình ra gì. Không ai phủ nhận sex là nhu cầu tất yếu của con người. Nhưng điên cuồng như 1 con thiêu thân lao vào các cuộc truy hoan, bất chấp luân lí, đạo đức, hình ảnh của một người đội trưởng, một người cha, một công dân ưu tú… như Terry thì quả thực khó có thể chấp nhận. Chẳng hiểu, trung vệ của Chelsea đã bao giờ thấy ghê tởm bản thân khi anh nhìn vào trong gương hay không, song chắc chắn fan nữ nào nhìn vào “lý lịch ngoại tình” dưới đây của Terry sẽ khó mà hâm mộ được con người phụ bạc bậc nhất này được nữa.

12 lần John Terry lừa dối vợ

Karina Clarke, Linsey Dawn McKenzie và Lauren Pope

Điên cuồng như 1 con thiêu thân lao vào các cuộc truy hoan, bất chấp luân lí, đạo đức. John Terry xứng đáng được coi là ngôi sao phụ bạc bậc nhất.

Tháng 11/1999: Một người mẫu thời vụ có tên Jayne Connery, 42 tuổi, tiết lộ, cô từng trải qua 5 tháng mặn nồng bên John Terry. Để quá trình lừa tình thuận lợi, Terry nói rằng anh độc thân, dù thời điểm đó hậu vệ của Chelsea đã đính hôn với cô vợ Toni.

Tháng 3/2002: Một cô gái xinh đẹp có tên Nicola Ulian, 27 tuổi, bị bắt gặp bước ra khỏi phòng của Terry tại khách sạn mà Chelsea đóng quân chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool. Lúc đó là rạng sáng và Nicola vẫn còn trong trạng thái xiêm y xộc xệch, tóc tai rối bời.

Tháng 9/2003: Người mẫu 18 tuổi Rebecca Ryan hồn nhiên lên báo kể về cuộc truy hoan tại một khách sạn ở Manchester, trong thời điểm ĐT Anh chuẩn bị cho một trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Euro 2004. Rebecca kể rằng, ả đã cùng John Terry mây mưa suốt cả buổi chiều và chỉ dừng lại khi cả hai cùng mệt nhoài.

Tháng 1/2004: Đến lượt người mẫu ngực trần Linsey Dawn Mckenzie tiết lộ từng quan hệ tình cảm với Terry.

Mùa hè 2004: Cựu ngôi sao phim khiêu dâm Karina Clarke hé lộ về cuộc vui thâu đêm với John Terry. Tham dự bữa tiệc điên loạn này còn có người mẫu 31 tuổi Emma Kearney. Họ thừa nhận đã cùng Terry “quay một bộ phim hoang dã chưa từng thấy”.

Tháng 11/2004: Cuộc phiêu lưu tình ái kéo dài 6 tháng của Terry với người mẫu Lauren Pope tình cờ bị phát giác.

Tháng 4/2005: Một cô gái tên là Lianne Johnson, 21 tuổi, tiết lộ từng chơi “trò người lớn” với John Terry trong… toilet của một hộp đêm. Choáng hơn nữa khi biết rằng, vào thời điểm ấy, người đẹp này bị gãy chân và đang phải chống nạng.

Tháng 9/2005: John Terry mượn nhà của chính Wayne Bridge để “tiếp đãi” người đẹp 36 tuổi Shalimar Wimble.

Tháng 11/2005: Người đẹp 17 tuổi, Jenny Barker khẳng định, cô từng mây mưa với John Terry trong chiếc Bentley trị giá 100.000 bảng của hậu vệ này.

Tháng 1/2006: Đến lượt người mẫu Alicia Douvall tố giác John Terry thường xuyên tìm đến với cô trong thời gian Toni mang bầu.

Tháng 9/2009: John Terry bị báo giới phát hiện đã thường xuyên lên giường với Vanessa Perroncel, bạn gái của Wayne Bridge. Sự việc này khiến Terry bị dư luận Anh lên án, thậm chí còn mất luôn băng đội trưởng ĐT Anh.

Tháng 12/2009: Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Terry lại tình cờ gặp phóng viên Katie Hind tại một hộp đêm. Tật xấu khó chừa, Terry liên tục gửi những tin nhắn tán tỉnh sặc mùi sex cho cô nàng phóng viên xinh đẹp, tuy nhiên Terry đã bị từ chối thẳng thừng.

Theo Lâm Phong (Bóng đá & Cuộc sống)