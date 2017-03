Sự thật về 1 tuyển Anh hùng mạnh cho Euro 2012?

Tuyển Anh thiếu đoàn kết? (Nguồn: Getty Images)

"Thành phần tuyển Anh là những cầu thủ ở các câu lạc bộ lớn tại Premier League," Keane mở đầu bài phát biểu trên Telegraph. "Họ luôn cạnh tranh rất quyết liệt mỗi khi đối đầu nhau để giành chiến thắng. Thế nên, họ chẳng thể là những người bạn tốt mỗi khi lên tuyển."



"Nhiều cầu thủ của đội tuyển Anh không bao giờ chịu bỏ qua cái tôi cá nhân để hướng đến thành công chung cho đội tuyển," cựu cầu thủ của Manchester United cho hay. "Các cầu thủ dường như muốn vô địch Champions League cùng câu lạc bộ hơn là lên ngôi cùng đội tuyển."



"Michael Carrick không muốn Roy Hodgson gọi mình cho EURO 2012. Paul Scholes thì từ giã từ cách đây khá lâu. Ben Foster không thi đấu vì không muốn làm dự bị. Những cầu thủ này nghĩ rằng họ chỉ cần cống hiến cho đội bóng của mình là đủ."



Bên cạnh sự thiếu đoàn kết, Roy Keane cũng chỉ ra một nguyên nhân nữa khiến tuyển Anh không thành công là do họ quá thiếu tính chuyên nghiệp. "Cầu thủ Anh quá thiếu chuyên nghiệp. Họ có thể không thích đối phương nhưng khi ra sân phải luôn đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu."



"Tại Manchester United, tôi không ưa Teddy Sheringham cũng chẳng hợp Andy Cole. Tôi cũng chẳng thích gì Peter Schmeichel nhưng mỗi khi thi, chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp và chiến đấu cùng nhau," Keane khẳng định.



Cựu tiền vệ này cũng dẫn chứng cho sự không đoàn kết của đội tuyển Anh khi chỉ ra lý do mà huấn luyện viên Roy Hodgson quyết định chọn John Terry và loại Rio Ferdinand thay vì đem cả hai tới Euro 2012. "John Terry và Rio Ferdinand có thể cùng nhau chơi bóng vì đội tuyển Anh? Chắc là không. Nếu có, Roy đã gọi cả 2 thay vì chỉ Terry và để Ferdinand ở nhà."



Cũng trong bài phát biểu của mình, Roy Keane cũng lên tiếng cảnh báo đến huấn luyện viên đội tuyển Anh Roy Hodgson về việc ông quá tin tưởng và phục thuộc vào chân sút Wayne Rooney.



Rooney sẽ không thi đấu hai trận đấu cho đội tuyển Anh tại EURO 2012 gặp 2 đội bóng mạnh là Pháp và Thụy Điển do dính án treo giò của UEFA. Anh chỉ có thể trở lại trong trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà Ukraine vào ngày 19/6. Điều đó có nghĩa, Rooney sẽ có một khoảng thời gian rất dài không được thi đấu.



"Tôi nghĩ Rooney sẽ gặp vấn đề lớn bởi sự nhàm chán bao quanh cũng như tâm lý cố gắng sẵn sàng cho một trận đấu. Roy Hogdson cần phải biết điều đó. Rooney có thể giữ được trạng thái cân bằng trên sân tập nhưng để giữ vững được điều đó trong 2 trận đầu tiên không được thi đấu là điều rất khó."/.

Theo Lâm Anh (Vietnam+)