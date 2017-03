Super League: Tết và nỗi ám ảnh tai nạn giao thông

Văn Quyến từng gặp một tai nạn hi hữu hồi Tết Tân Mão

Cho đến trước khi về đầu quân cho K.KH (đầu mùa 2012), hậu vệ Trần Văn Học đã trải qua những tháng ngày đáng quên tại SHB.ĐN. Số là dịp Tết Nguyên đán 2010, khi được nghỉ, Văn Học về quê nhà Quảng Trị để đoàn tụ cùng gia đình. Trong một lần đi chơi, Văn Học không may ngã xe máy. Bị chấn thương nặng, hậu vệ 25 tuổi này không thể tập luyện cùng SHB.ĐN trong một thời gian dài. Điều này đồng nghĩa với việc, vị trí hậu vệ trái từng thuộc sở hữu của anh bị người khác lấy mất.



Đến khi bình phục chấn thương, Văn Học không thể cạnh tranh với Tấn Điền, Duy Lam nên rơi vào cảnh “sống mòn” tại đội bóng sông Hàn. Không tìm được chỗ đứng, Văn Học mỏi mòn tập chay khiến chẳng ai còn nhớ đến hậu vệ triển vọng từng được triệu tập lên ĐTQG nữa. Sau 2 năm không chơi bóng đỉnh cao, thật may cho Văn Học khi đợt vừa qua, anh được HLV Hoàng Anh Tuấn nhớ đến, gọi về đầu quân cho K.KH.



Khi Văn Quyến tái ký hợp đồng với SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã kỳ vọng rất nhiều vào sự trở lại của “thằng béo”. Vậy nhưng, suốt mùa 2010, tiền đạo 28 tuổi này không thể hiện được nhiều, thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Đến mùa 2011, Quyến được HLV “thương”, tạo điều kiện cho đá chính. Thế nhưng khi bước vào kỳ nghỉ Tết Tân Mão, Văn Quyến gặp tai nạn hi hữu khi trong lúc trèo thang thắp nhang, tiền đạo này bị ngã. Xui cho Văn Quyến, trong lúc tiếp đất, phần bàn chân của anh đụng phải mảnh thủy tinh, phải đi viện điều trị dài ngày. Chính những tháng ngày nằm viện khiến thể trạng “thằng béo”… béo lên khủng khiếp, và suốt mùa 2011 vừa qua, số lần Quyến xuất hiện trên sân chỉ đếm được trên đầu ngón tay.



Hay như trường hợp trung vệ Chí Công, cũng trong lúc rảnh rỗi đi ra ngoài, anh bị kẻ xấu chém nhiều nhát vào vai. Đây cũng được xem là những tai nạn đáng tiếc xảy ra với cầu thủ nội. Tết là dịp để mọi người nghỉ ngơi sau một năm làm việc mệt nhọc. Thế nên, việc cẩn thận trong vui chơi, gặp gỡ bạn bè làm sao đảm bảo được sự an toàn là điều không thừa với giới quần đùi áo số.