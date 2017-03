Tai nạn kinh hoàng, sao Milan thoát chết trong gang tấc

Hiện trường vụ tai nạn



Chiếc xe Audi 4 chỗ màu trắng do Mattia De Sciglio điều khiển đã va phải hai chiếc xe khác khi đang đường tới sân tập của Milan ở Legano. Va chạm khiến xe của sao Milan lật nhào mấy vòng trước khi nằm sát bên mép rào chắn.



May sao, Stephan El Shaarawy và Riccardo Montolivo cũng đang trên đường tới sân tập và đi ngay sau xe của Mattia De Sciglio. Họ vội vã tới giúp đỡ đồng đội, đưa anh tới bệnh viện. Hậu vệ sinh năm 1992 may mắn không bị thương. Chiếc xe của anh thì bị móp phần mui, cửa thùng xe bị bật lên.



Cảnh sát đã có mặt để điều tra nguyên nhân của vụ việc. Tai nạn đã khiến đoạn đường trên tắc nghẽn trong vòng 2 giờ. Thông tin từ cảnh sát cho biết, những người trong hai chiếc xe kia cũng may mắn không bị thương.

Mattia De Sciglio may mắn không bị thương

Đây quả là quãng thời gian đen đủi với Mattia De Sciglio. Hồi đầu tháng, anh phải phẫu thuật điều trị chấn thương đầu gối. Hiện anh phải ngồi ngoài trong vòng 1 tháng để dưỡng thương trước khi trở lại với đội hình 1 của Milan.