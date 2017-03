Tài năng trẻ từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea

Mùa hè năm 2007, Chelsea đã mua cầu thủ trẻ Gael Kakuta của đội bóng Pháp, Lens. Đây là thương vụ đã mang đến cho đội bóng thành London không ít rắc rối khi họ bị FIFA phạt không được tham gia thị trường chuyển nhượng.

Kakuta (trái) không muốn ở lại Chelsea vì có quá ít cơ hội

Rất may là tháng Hai vừa qua, Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) đã xóa bỏ lệnh cấm chuyển nhượng kể trên bởi không đủ chứng cứ phạt Chelsea tội ký hợp đồng trái phép với Gael Kakuta của Lens.

Những tưởng qua cơn giông tố mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng “đời không như là mơ” với tài năng Kakuta và giờ đây là Chelsea.

Với Kakuta, mùa giải trước, cầu thủ này được ra sân 4 lần, trong đó có duy nhất một trận ở đội hình xuất phát. Từ đầu mùa giải tới nay, tài năng 19 tuổi này cũng chỉ có 9 cơ hội ra sân và chưa một lần ghi được bàn thắng.

Cũng như các tài năng trẻ khác của Chelsea, hợp đồng của Kakuta sẽ hết hạn vào hè tới. Với việc ông chủ Abramovich dang thi hành chính sách “tự cung tự cấp”, Chelsea đang nỗ lực để có được sự phục vụ lâu dài của các cầu thủ hiện tại, trong đó có Kakuta.

Báo chí Pháp cho hay, dù chưa ghi được bàn thắng nhưng tài năng của Kakuta đang được Chelsea hồ hởi đón nhận. Phía đội bóng đã đề nghị gia hạn hợp đồng với cầu thủ này kèm mức lương 18.000 bảng/tuần.

Những tưởng Kakuta sẽ mừng húm nhưng Chelsea đã nhầm. Cựu cầu thủ của Lens đã bày tỏ sự từ chối với lý do cơ hội ra sân của mình không được đảm bảo. Tin từ News of the World cho hay, Kakuta dự tính sau khi hết hạn hợp đồng sẽ chuyển nhượng tự do, tới Ac Milan hoặc Bayern Munich, những đội bóng có khả năng cho anh nhiều cơ hội hơn.

Daily Mail nhận định rằng Kakuta có lý khi không gia hạn hợp đồng với Chelsea bởi dẫu không được đá chính tại AC Milan hoặc Bayern Munich, nhưng chắc chắn cầu thủ được gọi là Ballack trẻ này sẽ có nhiều cơ hội hơn khi ở lại Stamford Bridge.

Còn Chelsea, phải lao đao lắm mới có được Kakuta, họ sẽ chẳng dễ dàng để cầu thủ này ra đi, như một vụ muối mặt khác sau trường hợp của Joe Cole.

Theo Thảo Thư (Dân Việt / 163)