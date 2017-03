Tại sao Ferguson chọn Mourinho?

Mourinho đã phủ nhận những tin đồn ông sẽ rời Bernabeu sau mùa giải năm nay, một quyết định có thể làm buồn lòng các ông chủ Qatar tại PSG hay UAE ở Man City. Đổi lại, với người Madrid và Manchester, đây sẽ là thắng lợi của họ. Với Madrid, còn Mourinho là còn giữ được Ronaldo và thế đối trọng với Barcelona quá mạnh của Lionel Messi. Trong trường hợp kia, nếu Mourinho đi, đặc biệt nếu đến PSG, ông chắc chắn cũng sẽ kéo theo tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Còn Man United, việc Mourinho chưa nhận lời bất cứ đội bóng nào có nghĩa ông đang chờ đợi Alex Ferguson giải nghệ và ngược lại, Red Devils hẳn cũng đã có một đề nghị nào đó để đảm bảo rằng, cựu HLV của Chelsea sẽ có mặt ở Old Trafford ngay khi họ cần đến ông. Hoặc cuối mùa giải này, hoặc cuối mùa giải sau.

Tương tự như thế là đối với Pep vì cho đến khi HLV thành công nhất trong lịch sử của Barcelona có quyết định ông sẽ đi đâu, ông vẫn luôn là sự lựa chọn ở Chelsea, Man City, PSG và cả Man United.

Một câu hỏi đặt ra là nếu Fergie rút lui ngay sau mùa bóng năm nay, đặc biệt nếu Man United giành Premier League và Champions League, ông sẽ chọn ai là người thay thế mình? Xét về tính cách, Pep có vẻ hợp với Man United vì phong thái điềm đạm, lịch sự của ông. Tuy vậy, trong một môi trường lá cải như Premier League, điều đó sẽ chẳng phù hợp chút nào với Pep bởi để tồn tại, từ Ferguson cho đến Arsene Wenger hay Roberto Mancini vẫn phải hâm nóng các trang báo hàng tuần.

Nên nói thêm là trong cuốn tự truyện Pep Guardiola – Another Way of Winning mà Ferguson là người viết lời mở đầu, ông nói về sự xuất sắc của Pep ở khía cạnh cầu thủ nhiều hơn là khía cạnh của một HLV. Về cầu thủ-Guardiola, Ferguson nói: “Anh ấy là đội trưởng, là thủ lĩnh và là tiền vệ dẫn dắt trong Dream Team của Johan Cruyff. Anh ấy có khả năng điều chỉnh nhịp độ nhờ lối chơi của mình. Đó là những phẩm chất mà tôi đã tìm kiếm. Chính vì vậy mà tôi đã kí hợp đồng với Juan Veron. Đôi lúc nhìn vào một cầu thủ hàng đầu và tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy đến Man United?”

Nếu Pep-cầu thủ được ca ngợi bằng những lời có cánh như vậy, Fergie lại chỉ dành cho ông sự ngưỡng mộ về tính cách hơn là những gì Pep đã làm được trong 4 năm dẫn dắt Barcelona và đưa họ thống trị châu Âu cũng như La Liga. Có thể vì Fergie thấy Barcelona như vậy là nhờ có Messi và những cầu thủ giỏi xung quanh bởi thực tế cho thấy, Barcelona thời hậu Pep và thời Tito Vilanova cũng vẫn thế. Và nếu Fergie chỉ nói đến tính cách, điều đó có nghĩa là ông không tin hoàn toàn vào năng lực của Pep trong trường hợp HLV người Tây Ban Nha đến Anh, chưa nói gì đến cơ hội dẫn dắt Man United.

Về HLV-Guardiola, Fergie nói tiếp: “Một điều tôi nhận thấy ở Guardiola là anh ấy rất khiêm tốn. Liệu đội bóng thắng hay thua, anh ấy vẫn lịch sự như vậy”.

Tính cách này của Pep hoàn toàn trái ngược với Mourinho hay bất cứ HLV nào mà Fergie từng đối đầu ở Premier League và vì thế, cho dù Mourinho không được lòng của tất cả vì phong cách luôn sẵn sàng đối đầu của ông, Fergie lại xem đó là yếu tố giúp HLV người Bồ Đào Nha thành công ở mọi nơi.

Nói ngắn gọn, theo Fergie thì Man United cần một người như vậy để duy trì nền tảng thành công mà ông đã xây dựng trong hơn 1/4 thế kỷ qua. Họ cần Mourinho để làm đối trọng với Man City, Chelsea, những đội bóng biết đâu sẽ có được sự phục vụ của Pep trong tương lai gần. Và khi đó, tất cả sẽ có cơ hội theo dõi tiếp cuộc đối đầu Pep-Mou trên đất Anh, để xem ai thực sự là số 1.

