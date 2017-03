Tại sao lại có người dám xúc phạm Sir Alex Ferguson?

Sau Moyes, đến lượt Sir Alex bị các cổ động viên Man United chỉ trích.



Theo H.Đức (TT&VH Online / Daily Mail)



Một cổ động viên của nhà ĐKVĐ Premier League thậm chí đang lên kế hoạch đáp một chiếc trực thăng, mang biểu ngữ "Wrong One" (tạm dịch: sự lựa chọn sai lầm) đến sân Old Trafford trong trận gặp Aston Villa vào ngày mai, như một sự đáp lại cho biểu ngữ "Chosen One" (Người được chọn) được trưng ra ở phía trong khán đài.Nhưng không chỉ David Moyes phải chuẩn bị tinh thần cho màn khủng bố từ phía vị cổ động viên này. Người tiền nhiệm Sir Alex Ferguson cũng bị vạ lây sau khi Man United nhận thất bại nặng nề trước Man City ở trận đấu bù hồi giữa tuần. Các cổ động viên Man United đã bắt đầu dùng những lời lẽ thóa mạ người đưa họ đến với những năm vinh quang, một điều mà rất ít người nghĩ đến.Đơn giản là ông đang tạo ra cái bóng quá lớn ở Old Trafford. Chưa cần tính Cúp FA, Cúp Liên Đoàn hay chức vô địch giải VĐTG các CLB, thì Sir Alex Ferguson vẫn rất xứng đáng là HLV xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông đã đem đến cho Man United 38 danh hiệu trong 26 năm, gồm có 13 chức vô địch Premier League và 2 chức vô địch Champions League.Có phải vấn đề nằm ở việc ông đã rời đội bóng quá đúng thời điểm hay không, khi giờ Man United giống như một con tàu sắp đắm? Hãy nhớ rằng trước khi rời ghế, ông đã kịp đem về cho Man United thêm một chức vô địch Premier League nữa. Yếu tố quan trọng ở đây là ông đã thuyết phục được Arsene Wenger để cho Robin Van Persie đến với sân Old Trafford, cũng như kích thích tinh thần chiến đấu của Rooney.Ai quan tâm đến việc ông giờ chỉ muốn dành thời gian cho gia đình, những chai rượu vang hảo hạng và những chú ngựa đua tốt nhất. Liệu việc Sir Alex Ferguson trở thành thành viên trong ban lãnh đạo Man United có phải là tội ác hay không?Rốt cuộc, không ít cổ động viên đang có vấn đề gì? Thật ra, lỗi lớn nhất của Sir Alex Ferguson lại chính là việc tiến cử David Moyes làm người kế vị.Tiến cử, chứ không hẳn là bổ nhiệm Moyes. Đơn giản có vẻ như Sir Alex Ferguson bị hấp dẫn bởi một HLV tài năng cũng đến từ thành phố Glasgow. Một ý tưởng hoàn toàn logic, và nó nhận được sự ủng hộ từ không chỉ Sir Bobby Charlton, mà còn cả các cổ động viên ở thời điểm đó. Bản thân nhà Glazer, sau khi không thể thuyết phục Sir Alex kéo dài thời gian gắn bó, cũng rất thích thú ý tưởng này. Chỉ các cổ động viên lại không nghĩ như vậy. Thế thì bạn tự hỏi: liệu trong mắt họ có một ứng viên lý tưởng nào khác không?Nếu như cần phải kể ra khiếm khuyết cùa Sir Alex Ferguson, đó là việc ông không thể bảo vệ được người kế nhiệm cho đến khi một vài người đổ dầu vào lửa, khiến cho nhiệm vụ kế tục của Moyes trở nên khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Nhớ rằng Sir Matt Busby sẽ không thể chạm tới trình độ của Sir Alex Ferguson nếu như không có một vài cái tên đến rồi đi. Thế nên một giai đoạn chuyển giao ở sân Old Trafford vào lúc này là điều không thể tránh khỏi, dù không nhiều người hình dung nó lại kinh hoàng như ở thời điểm hiện tại.Sir Alex Ferguson cần đến 3-4 năm để tái hiện lại một đế chế. Khi ông đến với sân Old Trafford, thì cuộc khủng hoảng của Man United đã chạm tới đáy và việc tái cấu trúc đội bóng trở thành một thử thách lớn lao.Dù thế nào, người kế nhiệm ông, David Moyes đang có một mối bận tâm lớn. Cựu HLV Everton được cấp khoản tiền không hề nhỏ để chi tiêu. Thậm chí Man United còn chi nhiều hơn cả kình địch cùng thành phố Man City.Dường như Moyes, với triết lý ưu tiên những cái tên giàu kinh nghiệm hơn là các cầu thủ trẻ, đang không thể nào tái hiện được tài năng của mình ở Everton. Ross Barkley hoàn toàn có thể là một món đầu tư chất lượng giá hời so với 27,5 triệu bảng bỏ ra để rước về Marouane Fellaini.Liệu ai dám tin Sir Alex chấp nhận đi săn Juan Mata, một thứ hàng thải từ tay người bạn cũ Jose Mourinho, rồi bắt tiền vệ người Tây Ban Nha chơi không đúng với vị trí ưa thích của mình?Nhưng có lẽ điều ngớ ngẩn nhất ở sân Old Trafford là việc gạt bỏ hoàn toàn ban huấn luyện của Sir Alex Ferguson, điều mà nhiều HLV cảm thấy không thoải mái nếu như họ không có những người cũ xung quanh mình. Mike Phelan và Rene Meulensteen biết rất rõ các cầu thủ và hoàn cảnh ở Old Trafford vào lúc này, và họ có thể giúp ích rất nhiều cho David Moyes. Cảm giác thất vọng xuất hiện trong những lời nói của Paul Scholes và Ryan Giggs về cuộc khủng hoảng đang nhấn chìm nhà ĐKVĐ Premier League.David Moyes thực ra vẫn là một HLV tài năng. Vấn đề là ông phải đưa Man United vượt qua những thời điểm căng thẳng nhất. Đó là trận đấu với Aston Villa vào ngày mai, cũng như hai trận đấu với Bayern Munich tại tứ kết Champions League sắp tới.Sau khi chứng kiến những trận đấu đó, ban lãnh đạo Man United có thể đưa ra kết luận liệu họ có trao hàng chục triệu bảng cho đúng người hay không. Nếu như không, đấy là thời điểm bắt đầu cho một cuộc săn lùng mới.Dẫu sao, nếu chỉ vì được yêu cầu chấp nhận 1-2 mùa giải trắng tay, mà các cổ động viên Man United lại phỉ báng Sir Alex, thì họ nên tự xấu hổ với chính mình.