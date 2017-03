Tái thiết đội hình, Arsenal "thanh lí" 6 ngôi sao

Kể từ khi kì chuyển nhượng mùa Hè mở cửa, Arsenal đã có trong tay 2 bản hợp đồng đáng chú ý là Lukas Podolski và Olivier Giroud. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh danh hiệu của thầy trò Arsene Wenger ở mùa giải tới vẫn bị đặt trong vòng nghi vấn, đặc biệt khi ngôi sao sáng nhất của họ, Robin Van Persie nhiều khả năng sẽ chia tay Emirates trong thời gian tới. Sau 7 mùa giải trắng tay, BLĐ Arsenal đã đưa ra nhiệm vụ bắt buộc cho thầy trò Arsene Wenger ở mùa giải tới là phải giành ít nhất 1 danh hiệu. Trước mục tiêu khó khăn này, chiến lược gia người Pháp đã lên dự định tiếp tục chi ngân sách vào thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, do tiềm lực tài chính có hạn, Pháo thủ London buộc phải bán đi ít nhất 6 ngôi sao trước thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Theo đó, những cái tên như Nicklas Bendtner, Andrei Arshavin, Carlos Vela, Sebastien Squillaci, Marouane Chamakh và Park Chu-Young đã được liệt vào danh sách "thanh lí. HLV Arsene Wenger hi vọng sẽ có được 30 triệu bảng từ những thương vụ này. Với màn trình diễn ấn tượng tại EURO 2012, Nicklas Bendtner sẽ nâng mức giá của mình lên con số 8 triệu bảng. Hiện tại, chân sút người Đan Mạch đang khoác áo Sunderland với bản hợp đồng cho mượn. Tiền đạo 24 tuổi này đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng tại Bundesliga. Giống như Bendtner, Arshavin cũng đang phải đóng vai "lính đánh thuê" trong màu áo Zenit. Đội bóng nước Nga đã sẵn sàng mua đứt tiền vệ thủ quân ĐT Nga. Do đã ở vào tuổi 31 và chỉ còn lại bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với sân Emirates nên số tiền mà Arsenal có được từ thương vụ này cũng không quá lớn. Trong trường hợp của Carlos Vela, Real Sociedad đã sẵn sàng bỏ ra 2,8 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo này. Tuy nhiên, Arsenal tuyên bố sẽ không bán dưới mức giá 5 triệu bảng. Nhiều khả năng, đại diện La Liga sẽ phải chấp nhận mức giá này bởi ở mùa giải trước, chân sút người Mexico thi đấu khá ấn tượng (12 bàn thắng). Trong khi đó, những "hàng thải" còn lại như Sebastien Squillaci, Marouane Chamakh hay Park Chu Young không có nhiều cơ hội ra sân tại Emirates. Họ sẽ phải ra đi để đảm bảo luật công bằng tài chính và dọn đường đón những ngôi sao mới. Ở chiều đến, HLV Arsene Wenger đang tích cực săn lùng các mục tiêu đáng chú ý như Steven Jovetic, Alan Dzagoev hay chuyên gia kiến tạo người Brazil, Paulo Henrique Ganso. Nếu bán được Van Persie trong kì chuyển nhượng mùa Hè này, Giáo sư sẽ có thêm quỹ chuyển nhượng cho chiến dịch tìm kiếm danh hiệu ở mùa giải mới. Theo Duy Quang (Bongdaso)