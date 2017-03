Tạm biệt "chúa nhẫn" Raul Gonzalez.

Sự nghiệp lừng lẫy của Raul: Real Madrid Intercontinental Cup: 1998, 2002 UEFA Champions League: 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 UEFA Super Cup: 2002 La Liga: 1994-1995, 1996-1997, 2000-2001, 2002-2003, 2006-2007, 2007-2008 Supercopa de Espana: 1997, 2001, 2003, 2008 Schalke 04 DFB-Pokal: 2010-2011 DFL-Supercup: 2011 Al Sadd Qatar Stars League: 2012-2013 Emir of Qatar Cup: 2014 New York Cosmos NASL Spring Season 2015 Woosnam Cup 2015 Soccer Bowl 2015 Danh hiệu cá nhân Quả bóng bạc FIFA năm 2001 World Player of the Year - Bronze award: 2001