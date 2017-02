Tấn bi hài trên sân Thống Nhất

Các trận đấu khác vòng 6 Trên sân Cẩm Phả, đội trưởng Vũ Minh Tuấn đã ghi cả hai bàn thắng giúp Than Quảng Ninh qua mặt SL Nghệ An 2-1. Phút 49, Xuân Mạnh để bóng chạm tay và Vũ Minh Tuấn sút quyết đoán từ chấm phạt đền hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh mở điểm. 10 phút sau, lại là Vũ Minh Tuấn bay người tung cú vô-lê sấm sét làm rung lưới đội khách. Phút 62, Phi Sơn chuyền như đặt giúp Khắc Ngọc ghi bàn rút ngắn 1-2 cho SL Nghệ An. Trên sân B. Bình Dương, đội khách HA Gia Lai chơi lấn lướt hơn nhưng không may mắn với hai cú sút dội xà của A Hoàng và Văn Toàn. Đến phút 88, Văn Thanh mới sút cận thành ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho đội bóng phố núi. + Bảng xếp hạng: 1. Thanh Hóa (14 điểm); 2. Quảng Nam (12 điểm); 3. Hà Nội (11 điểm); 4. Hải Phòng (10 điểm); 5. SHB Đà Nẵng (9 điểm); 6. Than Quảng Ninh (9 điểm); 7. Sài Gòn (8 điểm); 8. TP.HCM (7 điểm); 9. HA Gia Lai (7 điểm); 10. B. Bình Dương (6 điểm); 11. Sanna Khánh Hòa (6 điểm); 12. SL Nghệ An (5 điểm); 13. Cần Thơ (5 điểm); 14. Long An (4 điểm).