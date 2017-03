Tân binh Bebe chưa đủ “trình” để đá dự bị ở M.U

Bebe, tân binh trị giá 7 triệu bảng của Manchester United. (Nguồn: AP)

Trong buổi tập trước trận đấu với đội hình hai của Manchester City hôm thứ Ba, Bebe đã không để lại ấn tượng nào đáng kể, buộc huấn luyện viên đội dự bị của Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer loại bỏ cầu thủ này cho trận đấu nói trên. Quyết định được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa Solksjaer và Sir Alex Ferguson.



Việc chuyển tới khoác áo Manchester United của tiền đạo 20 tuổi này từng được ngợi ca như là một câu chuyện cổ tích bởi trước khi gia nhập sân Old Trafford, Bebe hoàn toàn vô danh.



Bebe khởi nghiệp ở Estrala da Amadora, đội bóng hạng Ba ở Bồ Đào Nha rồi chuyển tới thi đấu cho Vitoria de Guimaraes theo dạng chuyển nhượng tự do trước khi “Quỷ đỏ” thành Manchester khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha trở lên nổi tiếng với việc bỏ ra 7 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ xuất thân từ bóng đá đường phố.



Thậm chí, sau khi chiêu mộ được Bebe, Sir Alex Ferguson còn thừa nhận rằng ông chưa hề được chứng kiến cầu thủ này chơi bóng, thậm chỉ cả qua băng hình cũng không. Nhưng ông vẫn quyết định mua tiền đạo người Bồ Đào Nha thông qua sự giới thiệu của các tuyển trạch viên Manchester United và cựu trợ lý của sân Old Trafford, Carlos Queiroz, người hiện đang dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha.



Một bản hợp đồng giữa Bebe và Manchester United đã được ký kết nhanh chóng khi một số đội bóng như Real Madrid và Benfica cũng muốn nhảy vào cuộc tranh giành tiền đạo này. Giải thích cho quyết định chiêu mộ một chân sút vô danh như Bebe, Sir Alex cho rằng “đôi khi người ta phải hành động theo bản năng.”



Tuy vậy, sau khi không lọt được vào đội hình dự bị của Manchester United trong trận đấu với Manchester City vừa qua, đã xuất hiện những thông tin cho rằng Bebe sẽ không có tương lai lâu dài ở Old Trafford bởi chuyên môn của cầu thủ này chưa đạt được yêu cầu mà “Quỷ đỏ” đòi hỏi.



Trong trận đấu mà đội hình dự bị của Manchester United đánh bại Manchester City 3-1, “Quỷ đỏ” đã đón chào sự trở lại của tiền vệ Anderson sau 6 tháng nghỉ dưỡng thương. Ngoài ra, những cầu thủ đang có vấn đề về sức khỏe như Gary Neville, Wes Brown và Michael Carrick cũng góp mặt trong trận đấu mà tài năng trẻ Federico Macheda lập một cú đúp./.