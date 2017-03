Tẩn đồng đội, Nani tự tay hủy hoại tương lai tại Old Trafford

Trong buổi tập của Manchester United tại Carrington, tiền vệ Nani đã có những lời qua tiếng lại với người đồng đội trẻ tuổi Davide Petrucci. Sau đó những người đồng đội chứng kiến Nani gọi Petrucci vào vòng tập thể lực để “nói chuyện”, dĩ nhiên ai cũng nghĩ rằng là nói chuyện thật để giảng hòa. Tuy nhiên tất cả thực sự choáng váng vì thực ra là “nói chuyện”…bằng tay khi Nani bất ngờ đấm thẳng vào mặt Petrucci.

Tương lai của Nani tại Old Trafford toàn một màu xám xịt

Rất may những người đồng đội ở cạnh đó đã kịp thời can thiệp để ngăn cản hai cái đầu nóng tiếp tục lao vào ăn thua đủ với nhau. Sau sự vụ này, HLV Alex Ferguson đang xem xét một án phạt thích đáng dành cho cậu học trò “đầu gấu” người Bồ Đào Nha, hơn nữa từ trước đó, chiến lược gia người Scotland đã tỏ ra rất thất vọng với phong độ sa sút thảm hại của Nani. Nhưng có vẻ như Nani cũng đang tỏ ra “bất cần” bởi vì từ lâu anh có vẻ như cảm thấy không thoải mái tại Old Trafford.

Theo báo giới Anh cho hay, không loại trừ khả năng Alex Ferguson sẽ loại Nani ra khỏi đội 1 Manchester United. Mùa hè vừa qua suýt chút nữa tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chuyển tới Zenit với giá 25 triệu bảng nếu như đội bóng này không “bỏ của chạy lấy người” khi đàm phán với Nani và biết được mức lương không tưởng mà tiền vệ này đòi hỏi. Trước đó, MU cũng đã từ chối gia hạn hợp đồng 2 năm với mức lương khủng 130 ngàn bảng/tuần mà Nani yêu sách.

Sự bất mãn của Nani tại Old Trafford ngày càng lộ rõ khi phong độ của tiền vệ chạy cánh này sa sút một cách thảm hại. Từ đầu mùa giải đến nay, những thống kê về Nani chỉ đem tới sự thất vọng và thậm chí anh chưa để lại bất kỳ một dấu ấn đáng nhớ nào. Điểm nhấn lớn nhất khiến Nani “càng buồn” chính là việc sút hỏng quả phạt 11m trong trận đấu với Galatasaray tại Champions League.

Trước đó, Nani thường làm bạn với băng ghế dự bị tại Premier League và trong trận đấu mở màn mùa giải với Everton anh chỉ được tung vào sân trong…2 phút cuối trận. Tuy nhiên rất nhiều khả năng cuối tuần này, Ferguson buộc phải sử dụng Nani ngay từ đầu trong trận đại chiến với Tottenham bởi vì trong tay “ông già gân” không còn một cầu thủ chạy cánh đáng tin tưởng nào sau khi Valencia dính chấn thương.

Theo Ngọc Trung (Dân trí / Daily Mail)