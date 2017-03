Tăng cường an ninh cho giải U-19

Với số lượng hơn 500 người lo công tác an ninh, giải đấu đã phải huy động gấp đôi lực lượng an ninh so với các trận đấu thông thường khác.

Ở khu khán đài A, BTC sẽ cho kiểm tra vé ngay từ cổng rào trước khi khán giả bước vào khuôn viên sân Thống Nhất. Trong lúc các đội bóng di chuyển đến sân Thống Nhất, các tuyến đường xung quanh sân như Nguyễn Kim, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, Tân Phước sẽ được các lực lượng chức năng phong tỏa chia làn. Các phương tiện giao thông sẽ không được phép di chuyển tại thời điểm các đội bóng quốc tế đến sân và ra về. Xe chở các đội bóng sẽ được cảnh sát hộ tống mở đường.

BTC cũng khuyến cáo khán giả không được đem các vật cứng, pháo sáng, chai lọ…, kể cả sách báo vào sân nhằm tránh tình trạng các cổ động viên quá khích có thể “nổi lửa” trên khán đài. Ngoài các vị trí trọng yếu, lực lượng cảnh sát trật tự sẽ siết chặt an ninh tại các khu khán đài B, C và D - được xem là những điểm nóng dễ dẫn đến tình trạng hỗn loạn.

Không chỉ bảo đảm an ninh sân Thống Nhất, BTC giải còn chu đáo bố trí thêm hàng trăm vệ sĩ bảo vệ tại khách sạn nơi đội bóng đóng quân, địa điểm tập luyện ở sân Quân khu 7. Vấn đề thực phẩm cũng được các đội bóng đòi hỏi rất gắt gao.

