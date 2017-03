Tập trung đội tuyển Việt Nam: Ông Miura hay quên

Cả ông Miura và VFF đều nửa kín nửa hở bật mí nhà tài trợ mong muốn có sớm bản danh sách đội tuyển quốc gia để đáp ứng yêu cầu thương mại cho trận giao hữu với Man. City vào ngày 27-7. Hơn nữa, VFF không muốn cầu thủ biết trước mình có tên dễ phân tâm và giữ chân không đá hết mình cho CLB ở vòng 18 V-League nên sau trận đấu mới công bố.

Điều quan trọng hơn từ bản danh sách của HLV Miura có nhiều dấu hiệu cho thấy ông chưa chuẩn xác trong việc kiểm tra phong độ các học trò hoặc chưa được các trợ lý tư vấn một cách đầy đủ nhất. Quan điểm của ông thầy người Nhật là luôn chọn cầu thủ dựa vào phong độ hiện tại và xem trận đấu với Man. City như một cữ dượt quý để thu hoạch kinh nghiệm cho vòng loại World Cup 2018.

Văn Thắng (Cần Thơ) vượt qua Thanh Hiền và đang trong tốp dẫn đầu danh sách vua phá lưới nhưng vẫn không có suất vì phải ưu tiên cho những cái tên hot dù đang chấn thương. Ảnh: XUÂN HUY

Thế nhưng 22 cầu thủ lên tuyển lần này đều là học trò cũ của ông Miura ở các đội tuyển vừa chơi SEA Games lẫn chạm trán với Thái Lan hồi tháng trước, bất chấp phong độ của họ trồi sụt bất thường. Cái chính là đội tuyển không có những tìm tòi, phát hiện mới dù một số cầu thủ thời gian qua đã chơi rất nỗ lực nhằm một lần may mắn lọt vào mắt xanh ông Miura.

Có thể ông Miura vốn tính cẩn trọng và bởi thời gian chuẩn bị quá ngắn cho 90 phút giao hữu với Man. City nên đã chọn giải pháp an toàn quen thuộc. Vì thế ông mới chọn ba tiền đạo Công Vinh, Công Phượng, Mạc Hồng Quân mà không cần để mắt đến các nhân tố đang hot ở V-League. Cũng cần biết là Công Phượng đang chấn thương ở CLB và trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 18 phải gắng gượng ra sân.

Ông Miura đã không quan tâm đến những cái tên đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới và thi đấu với phong độ cao như chân sút Văn Thắng của Cần Thơ hay Hoàng Đình Tùng của Thanh Hóa xếp sau danh sách vua phá lưới với 11 bàn đang thăng hoa cùng CLB Thanh Hóa.

Những con số của hai cầu thủ ấy nhỉnh hơn so với Công Phượng (năm bàn) lại đang bị chấn thương và vượt trội hơn Công Vinh (ba bàn) hay Mạc Hồng Quân (hai bàn). Dấu hỏi lớn nhất của ông Miura ngay ở trận dự khán Than Quảng Ninh thua khách B. Bình Dương 0-1, tiền đạo Mạc Hồng Quân còn không ra sân do thẻ phạt.

Tiếc cho việc ông Miura ngó lơ các chân sút đang chơi ổn định và đóng khung đội hình không chỉ bỏ sót nhân tài đầu tư cho cái đích lớn hơn ở vòng loại World Cup 2018 mà còn vô tình làm thui chột nỗ lực vươn lên của họ.