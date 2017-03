Terry: Chiếc thẻ đỏ và ngã rẽ cuộc đời

Với tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với West Brom vừa qua, trước đó bị thay ra khỏi sân trong trận gặp Mancity sau hơn 177 trận Mourinho dẫn dắt Chelsea, như trở thành một điềm báo vô cùng rõ ràng về một tương lai tối tăm của trung vệ kỳ cựu này tại Stamford Bridge.

Chiếc thẻ đỏ ở phút 55 của Terry như một điềm báo về tương lai của anh tại Chelsea.



Terry một tượng đài lớn đang hiện hữu tại sân Stamford Bridge, là biểu tưởng của hàng phòng ngự đội tuyển Anh trong suốt một thập kỷ qua. Là đầu tàu của Chelsea trong hành trình tìm lại đỉnh vinh quang Premier League mùa giải năm ngoái. Và hơn thế nữa, Terry chính là trung vệ con cưng trong lòng ông thầy đặc biệt Mourinho, mẫu cầu thủ điển hình biết tuân thủ mọi chiến thuật mà HLV đề ra. Và với bảng thành tích về vô số những danh hiệu mà anh đạt được, Terry hoàn toàn xứng đáng bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại tại xứ sương mù.

Thế nhưng mọi chuyển đang dần đảo lộn tại mùa giải năm nay. Từ chỗ là điểm tựa để hàng công Chelsea bay cao, Terry đang biến thành ghánh nặng cho các đồng đội. Chứng kiến cái cách trung vệ 33 tuổi thi đấu chậm chạp, nặng nề và mất đi sự nhạy bén phán đoán tình huống trong trận đấu đã qua, ngay cả người luôn bênh vực anh là Mourinho cũng phải lắc đầu ngao ngán mà không biết tìm cách nào để biện minh cho phong độ kém cỏi của cậu học trò.

'The Special One' mùa giải trước đã từng tự tin cho rằng Terry ít nhất sẽ thi đấu đỉnh cao và hoàn thành nhiệm vụ của một trung vệ ít nhất trong một mùa giải nữa, Tiếc thay, đó chỉ là những phán đoán sai lầm vào lúc Terry đang cố gắng vắt kiệt sức lực của mình để thi đấu nốt một mùa giải thành công với The Blues. Khi ấy, nhìn vào Terry người ta chỉ thấy một bức tường thành với vẻ ngoài sừng sững nhưng đâu ai nhận ra rằng, giàn móng của bức tường ấy đang bị lung lay dữ dội vì thời gian.

Hàng thủ của Chelsea hồi đầu mùa vẫn được giới mộ điệu lầm tưởng duy trì được sự chắc chắn vốn thì lúc này, dưới sự dẫn dắt của người anh cả John Terry, hàng thủ Chelsea đã để cho Swansea ghi 2 bàn trong trận khai mạc mùa giải mới. Còn trong trận tiếp đón Man City cuối tuần trước, màn trình diễn nghèo nàn của Terry buộc HLV Mourinho phải thay anh khỏi sân để nhường chỗ cho tài năng trẻ Kurt Zouma.

Khoảnh khắc Mourinho và Terry chạm mặt nhau. Cả hai đều đã quá thất vọng



Còn trong trận đấu tối qua, chính sự chậm chạp do tuổi tác đã đè nặng lên những bước chạy của chàng đội trưởng. Terry vô vọng đuổi theo Rondon trong tình huống tiền đạo West Brom bức tốc đối mặt với Courtois. Và ở thế khó khăn, trung vệ này chỉ còn biết sử dụng hạ sách cuối cùng là níu người lộ liễu để rồi. Ông Mark Clattenburg không ngần ngại rút một chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho thủ quân Chelsea.

Terry mặt buồn rười rượi rời sân, Mourinho cười nhạt ngao ngán, cổ động viên dè bỉu chê bai. Một bức tranh tương lai đầy màu đen đang bao trùm lên trung vê người Anh. Làm sao trách được đội trưởng Chelsea khi Terry năm nay đã 33 tuổi. Những đối thủ của anh như Vidic, Ferdinand đều đã giải nghệ, tượng đài của Liverpool là Steven Gerrard cũng đã tìm cách sang Mỹ dưỡng già. Chỉ còn lại mỗi người cận vệ già ở lại với bóng đá đỉnh cao để tiếp tục chinh chiến. Terry vẫn còn đó, nguyên vẹn những khao khát cống hiến như những ngày đầu tiên nhưng thể lực, sự dẻo dai lại không còn cho phép anh tung hoành nơi hàng thủ Chelsea như trước đây.

Đã đến lúc Chelsea tính đến phương án tìm kiếm truyền nhân cho Terry. Trung vệ trẻ Zouma vẫn còn quá non nớt để có thể chống lại những cầu thủ cáo già tại Premier League, Cahill cũng chỉ là hình bóng của anh ở mùa trước khi đánh mất chính mình từ đầu mùa giải. Có thể việc hy vọng một trung vệ đẳng cấp câp bến với The Blues vào những ngày cuối phiên chợ hè, nhưng đội bóng của tỷ phú Abramovich hòan toàn có thể đợi đến phiên chợ đông tìm về sân Stamford Bridge một trung vệ đẳng cấp. Quan trọng chỉ là việc Chelsea có thật sự muốn hay là không.

Còn về Terry, sau chiếc thẻ đỏ phải đón nhận chắc chắc trung vệ của Chelsea sẽ bị FA cấm thi đấu ít nhất 1 trận. Và khi quay trở lại sau án phạt, rất có thể anh sẽ tiếp tục được Mourinho cho thi đấu tiếp nhưng về lâu dài, vị trí chính thức của anh tại đội bóng nhà giàu thành London chắc chắn là một dấu hỏi lớn. Phải chăng đã đến lúc Terry tìm một bến đỗ mới, một ngã rẽ cuộc đời như người đồng đội trong đội tuyển Anh Steven Gerrard?