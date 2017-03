Terry làm cả nước Anh "sốc" vì Scandal tình ái

Là một cầu thủ có tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn lên toàn đội Chelsea, Terry luôn được coi là mẫu cầu thủ gương mẫu và là tấm gương để các cầu thủ "đàn em" phấn đấu noi theo. Ở bên ngoài sân cỏ, trung vệ đội trưởng của The Blues cũng có một gia đình khá hạnh phúc với hai đứa con sinh đôi kháu khỉnh cùng một người vợ hiền.







Chuyện tình tòm tem giữa Terry và Perroncel làm cả nước Anh giật mình



Tuy nhiên, "Người cha mẫu mực năm 2007" (giải thưởng được bầu chọn bởi báo chí Anh) vừa khiến cho cả nước Anh phải sốc nặng vì một cuộc phiêu lưu tình ái mới. Theo tờ The Sun đưa tin, Terry hiện đang có quan hệ "bất chính" với người mẫu đồ lót Vanessa Perroncel. Đáng nói hơn, người đẹp chân dài này lại đang là vợ chưa cưới của Wayne Bridge, một cầu thủ từng là bạn rất thân của Terry.

Trước khi chuyển tới đầu quân cho Manchester City, Bridge đã có thời gian 5 năm chơi bóng cho Chelsea và anh chơi khá thân với Terry. Tình bạn của họ còn được thể hiện ở việc cả hai cùng sống trong khi phố biệt thự ở vùng Surrey. Tháng 7/2009, quan hệ của cặp Bridge và Perroncel xấu đi và khiến cho hậu vệ của Man.City thường xuyên không về nhà khi lấy lý do vì phải lo tập trung tập luyện cùng đội bóng thành Manchester.

Trong cảnh "cô đơn", Perroncel luôn nhận được sự giúp đỡ từ phía gia đình Terry. Thậm chí Toni, vợ của trung vệ Chelsea còn tổ chức hẳn một kì nghỉ để giúp cho người bạn của mình có thể "xả stress". Tuy nhiên, cũng chính từ sự quan tâm đặc biệt này mà Terry và Perroncel đã bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tuy đã giữ khá kín mối quan hệ này nhưng cả hai vẫn không tránh được trước sự săn tin của các tay phóng viên The Sun.

Được biết, trước khi thông tin này được tờ The Sun công bố, Terry đã được "mật báo" và anh đã nhờ tới Pháp luật để can thiệp. Ban đầu tòa án dân sự tối cao của Anh đã quyết định ngăn cấm giới truyền thông Anh phanh phui thông tin này. Tuy nhiên cuối cùng, thẩm phán Tugendhat đã đưa ra quyết định về việc báo chí hoàn toàn có thể tự do ngôn luận với những thông tin không mang nội dung "xấu" của mình.

Về phần Terry, anh tỏ ra khá điềm nhiên với những thông tin được báo chí đăng tải. Đây có thể do trung vệ của Chelsea đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với hậu quả của mối quan hệ này. Điều mà Terry lo lắng nhất lúc này có lẽ là anh sẽ phải làm thế nào trước sự tức giận của Toni, người đã tha thứ và tin tưởng trao co hội cho anh sau lần dính phốt vào mùa hè năm 2005. Liệu cuộc sống của cặp vợ chồng với hai đứa con sinh đôi có còn được yên ấm nữa hay không?

Với Scandal tình ái này, Terry đã tự làm cho hình ảnh của mình xấu đi rất nhiều. Tập đoàn kinh doanh địa ốc Nationwide và Samsung đang cân nhắc quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với anh trong khi các hợp đồng quảng cáo có hình ảnh của trung vệ này cũng nhiều khả năng bị phá vỡ. Thậm chí Capello còn đang tính đến một trong những hình phạt nghiêm khắc với những cậu học trò "vô kỉ luật và lăng nhăng" như Terry.

Theo T.L (Bongda24h)