Terry sẽ hết cơ hội lên tuyển nếu Capello còn tại vị?

Theo đó, trung vệ đội trưởng của Chelsea, John Terry gần như không còn cơ hội với màn trình diễn quá tệ hại trong trận gặp Đức và thậm chí còn đăng đàn đưa ra những phát biểu chống đối lại Don Fabio. Ngoài ra, pha vồ hụt trong trận đấu với Mỹ cũng khiến cho Robert Green bị loại khỏi kế hoạch cùng với trung vệ Matthew Upson và Shaun Wright-Phillips. Những ai sẽ bị thanh trừ? Một nguồn tin thân cận của Capello tiết lộ: “Capello không thể chấp nhận những con người thiếu can đảm và lòng dũng cảm như những gì đã thể hiện tại Nam Phi đứng trong đội ngũ của mình”. “Ông ấy không thể chịu được những gì mà các cầu thủ đã thể hiện trên sân và chắc chắn sẽ không để điều đó tái diễn một lần nữa. Đó là lí do tại sao sẽ có rất nhiều thay đổi trong thời gian tới, có lẽ sẽ nhiều hơn những gì mọi người nghĩ”. Ngoài những cầu thủ kể trên, David James, Emile Heskey cùng Ledley King cũng sẽ bị loại do đã có tuổi và hay dính chấn thương. Trong khi đó, danh sách những cầu thủ dự kiến sẽ được trao cơ hội bao gồm Jack Rodwell (Everton), Jack Wilshere và Kieran Gibbs (Arsenal), Bobby Zamora (Fulham). Nhiều khả năng tất cả những cầu thủ này sẽ được triệu tập trong trận giao hữu với Hungary vào tháng tới. Theo Dương Cưu (Bongdaso)