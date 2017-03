Terry tiết lộ lý do đánh nguội Sanchez: Tôi bị “chơi” trước

Trận lượt về bán kết Champions League, Chelsea hành quân tới sân Nou Camp của Barcelona với hành trang là chiến thắng 1-0 trên sân nhà ở lượt đi. Triển khai lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh, The Blues đã đặt nguyên một chiếc “xe bus 2 tầng” trước cửa khung thành thủ môn Petr Cech. Phút 12, Gary Cahill bất ngờ bị chấn thương và phải rời sân. Khi đó, trách nhiệm phòng ngự càng đặt nặng lên vai trung vệ đội trưởng Terry. Song ở phút 37 của trận đấu, không ai rõ vì sao Terry lại chạy đến, thúc đầu gối vào Sanchez trong khi giữa 2 người lúc đó không có tranh chấp bóng. Hệ quả là trung vệ người Anh ngay lập tức bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân vì lỗi đánh nguội. Thiếu vắng Terry, Chelsea đã phải vô cùng khó khăn mới có trận hòa 2-2 trên Nou Camp, qua đó giành quyền vào chung kết gặp Bayern Munich. Và việc thiếu vắng Terry tại trận chung kết chắc chắn cũng sẽ khiến đại diện nước Anh gặp nhiều khó khăn. Sau “tai nạn” nói trên tại Nou Camps, Terry từng lên tiếng thanh minh anh vô tội. Song các tình huống quay chậm đã nói điều ngược lại. Terry đã đánh nguội Sanchez và xứng đáng nhận thẻ. Nếu không phải thẻ đỏ, anh cũng xứng đáng nhận 1 thẻ vàng. Nếu có chăng, thủ quân Chelsea chỉ chưa cho giới mộ điệu biết tại sao một thủ lĩnh dạn dày kinh nghiệm như anh lại có phút giây nông nổi đến vậy mà thôi. “Tôi đã có va chạm với Sanchez ở lượt đi. Trong hiệp 1 lượt về, cậu ấy ngã xuống vài lần trong khi cố tình chạy thẳng vào tôi. Cậu ấy rất nhanh nhẹn và đã có đôi lần suýt vượt qua tôi. Song đáng giận là có vài lần cậu ấy lại tông thẳng vào sườn của tôi. Rõ ràng là cậu ấy biết về chấn thương của tôi (Terry bị rất nhiều chấn thương trong quá khứ dẫn tới rạn xương khắp nơi trên cơ thể trong đó nhiều nhất là ở sườn)”, Terry trải lòng về vụ va chạm với Sanchez. Bất chấp việc tố cáo Sanchez đã chơi tiểu xảo với mình, trung vệ người Anh vẫn nhận toàn bộ sai lầm trong vụ va chạm nói trên. “Thành thật mà nói, đó là lỗi của tôi. Sau trận đấu, tôi đã chắp tay và xin lỗi từng người một có liên quan. Đó không phải bản chất của tôi và càng không phải những gì tôi muốn làm trong một trận cầu căng thẳng tới vậy. Tôi là một cầu thủ khỏe mạnh, tôi thường xoạc bóng để giải quyết các pha tấn công của đối thủ song tôi cũng là một cầu thủ chơi đẹp. Đó (pha va chạm nói trên) không phải là tôi”, Terry tiếp. Lần này, sai lầm nghiêm trọng của Terry đã không khiến anh phải trả giá quá nhiều. Các đồng đội đã cứu rỗi Terry bằng cách hòa Barca 2-2 trên Nou Camp qua đó loại Gã khổng lồ xứ Catalan với tổng tỷ số sau 2 lượt trận đi và về là 3-2. Điều đáng tiếc với đội trưởng The Blues lúc này là anh sẽ không được tham dự trận chung kết với Bayern Munich. “Rõ ràng kết quả trận đấu đã cứu rỗi tôi. Tôi không thể biết mình sẽ thế nào nếu Chelsea bị loại. Tôi đã quá may mắn bởi tôi sẽ không thể giải quyết được nếu mọi việc diễn ra theo cách đó (Chelsea bị loại). Cảm xúc khi tôi đá trượt penalty trong trận chung kết Champions League với Man Utd thật tồi tệ và tôi không bao giờ muốn phải đón nhận điều đó thêm một lần nữa”. Với chiếc thẻ đỏ vừa nhận ở cuộc đối đầu với Barcelona, Terry sẽ không thể cùng các đồng đội thi đấu với Bayern Munich. Song UEFA đã dành đôi chút ưu ái cho trung vệ này. Nếu Chelsea vô địch, anh vẫn sẽ được cùng các đồng đội xuống sân nâng cao chiếc cúp Champions League. Theo Kinh Vân (Bongdaso)