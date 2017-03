Tevez mong Ferguson cho trở lại MU

Vì thế mà chẳng có nơi nào giữ chân cầu thủ này được lâu. Nhưng ít ra, vẫn có một nơi mà ngay cả khi rời bỏ Tevez vẫn cảm thấy tiếc nuối là Manchester United. Trong quãng thời gian thi đấu dưới sự dìu dắt của người thầy đáng kính Alex Ferguson, chưa một lần người ta thấy anh gây mâu thuẫn trong nội bộ. Có vẻ như quá cảm phục tài dùng người của thầy cũ, Tevez đang có ý định "đáp chuyến xe khứ hồi" về lại MU sau khi nhưng mâu thuẫn với Manchester City ngày càng lên cao.

Tevez đang là thủ quân, là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Manchester City, chỉ cần anh khỏe mạnh và muốn ra sân thi đấu là HLV Roberto Mancini sẵn sàng đáp ứng. Chưa hết, anh còn là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất câu lạc bộ với hơn 200.000 bảng/ tuần, chỉ có Yaya Toure (220.000 bảng/ tuần) là sánh kịp. Có thể nói, Tevez như một "ông vua con" của The Citizens, muốn gì được nấy. Thế nhưng "chiều quá hóa hư", việc nhận được quá nhiều ưu ái đã khiến Tevez không coi ai ra gì, anh liên tục gây sự với HLV Roberton Mancini mà đỉnh điểm là vụ phản ứng sau khi bị thay ra ở phút 90 trong trận thắng 1-0 trước Bolton. Sau vụ việc, Tevez bị phạt không được ra sân thi đấu và anh cũng trả đũa bằng việc gửi đơn xin... rời khỏi câu lạc bộ dù thời hạn hợp đồng vẫn còn đến năm 2014. Không những thế, miệng luôn nhai nhải về nỗi nhớ nhà, thế nhưng khi được nghỉ người ta lại thấy anh đi du hí tại Tenerife thay vì Buenos Aires để thăm các con gái, rồi lại tay trong tay tình tứ cùng diễn viên mới 18 tuổi Brenda Asnicar tại London.

Ferguson gần như chắc chắn sẽ không đưa Tevez trở lại Old Tralford



Rõ ràng việc Tevez cố ý chống đối là quá rõ ràng. Tuy nhiên, có vẻ như một lần nữa HLV Roberto Mancini lại chịu nhún nhường khi cho biết Tevez có khả năng ra sân trong trận gặp Everton vào thứ Hai tới. Tevez đang là chân sút số một của Man xanh và số hai của Premier League với 10 bàn thắng ghi được kể từ đầu mùa. Vậy nên có thể hiểu vì sao HLV Roberton Mancini lại chấp nhận để anh ra sân thi đấu trong trận gặp Everton bởi nếu thắng trong trận này, Manchester City sẽ lần đầu tiên leo lên ngôi đầu sau 81 năm. Dù đó chỉ là tạm thời nhưng lại có tác động rất lớn về tinh thần trong quãng đường dài còn lại của cuộc đua tới ngôi vương mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Tevez có thể sẽ không được mang băng đội trưởng khi anh đã trở thành "tấm gương hoen ố" cho cả đội, HLV Mancini đang tính để Kompany giữ trọng trách này.

Dù không đồng ý để Tevez ra đi, nhưng Manchester City cũng thật khó giữ chân tiền đạo người Argentina lâu dài. Vì thế, The Citizens đã tuyên bố sẽ đưa ra quyết định vào cuối mùa giải. Còn bản thân Tevez cũng đang tính đến chuyện xa xôi hơn là tìm một bến đỗ mới, anh đang nhờ người dò xét động thái từ phía Manchester United xem Sir Alex có cần sự trở lại của mình hay không. Tháng 5/2009, Tevez đã rời Old Tralford tới Manchester City cùng tấm áp phích gây tranh cãi vì muốn để Ferguson phải nuối tiếc do không tạo cơ hội cho anh. Thế nhưng chỉ 18 tháng sau, Tevez lại muốn trở về MU để "trả thù" Manchester City đã "không biết trọng dụng nhân tài". Tuy nhiên, khả năng Tevez có được "chiếc vé khứ hồi" gần như là bằng không khi Ferguson nổi tiếng là người nghiêm khắc, và chắc chắn ông sẽ không bao giờ mua trở lại một cầu thủ đã bị đẩy khỏi câu lạc bộ. Dù người đó có là Beckham, chứ đừng nói đến Tevez.



Theo Như Đạt (Bongda24h)