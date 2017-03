Tevez thăng hoa, Man City áp sát tốp bốn

Có lợi thế sân nhà, nhưng suốt 45 phút đầu, "gã nhà giàu thành Manchester" thể hiện bộ mặt khá nghèo nàn. Phải sang hiệp hai, việc trung vệ Caldwell bên phía Wigan bị truất quyền thi đấu đã mang đến bước ngoặt quyết định của cuộc chạm trán.

Tevez bùng nổ với một cú hat-trick đẳng cấp - Ảnh: PA

Đá thiếu người, lại phải chịu sức ép khủng khiếp của đối phương kể từ phút 56, hàng thủ đội khách đã không thể đứng vững. Bản hợp đồng đắt giá Adebayor được chú ý rất nhiều, nhưng rốt cuộc, anh lại chỉ đem về nỗi thất vọng.

Người thắp lên tia sáng hi vọng ở City of Manchester chính là cái tên quen thuộc - Carlos Tevez. Đầu tiên, anh trừng phạt sai lầm thủ thành Stojkovic để khai thông bế tắc. Nút thắt được tháo gỡ, hai pha lập công tiếp theo cũng do tiền đạo người Argentina thực hiện đến như một lẽ tất yếu.

Xét toàn cục, Wigan không đáng phải nhận thất bại nặng nề như vậy. Tuy nhiên, các hậu vệ "The Latics" đã không thể kiềm tỏa sự nguy hiểm từ Carlos Tevez. Và thầy trò Roberto Martinez phải trả cái giá rất đắt. Riêng cá nhân cựu chân sút M.U, anh nâng tổng thành tích ghi bàn mùa này lên con số 25 (19 bàn ghi ở Premiership).

Thắng trận quan trọng, Man "xanh" tạm thời vượt mặt Liverpool, giành lấy vị trí thứ năm. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Mancini hiện vẫn đang kém Tottenham hai điểm, và cuộc đua tranh vị trí thứ tư trong những vòng cuối sẽ trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Mới chỉ duy nhất một lần đánh bại Wigan trong 9 lần đối đầu trước đó, nhưng HLV Man City vẫn quyết định để nhiều trụ cột nghỉ ngơi (Bellamy, Barry, Richards). Đội ngũ bị xáo trộn, nên quãng 10 phút đầu, đội khách mới là những người chơi mạch lạc hơn.



Man City chơi không mấy nổi bật trong hiệp một - Ảnh: PA

Tuy nhiên, cơ hội ngon ăn thực sự cũng sớm đến với đội chủ nhà. Phút 11, Tevez solo bên góc trái rồi chuyền vào cho Adebayor volley sấm sét. May cho Wigan là trung vệ Bramble chơi dũng cảm, lao cả thân mình ra cản bóng.

Ngay sau đó, Wright-Phillips dùng kỹ thuật vượt qua Figueroa ở cánh trái trước khi căng ngang như đặt cho Tevez. Tiếc rằng, cú sút cận thành căng của cựu tiền đạo M.U lại không thắng được thủ môn Stojkovic.

Khoảng thời gian tiếp theo, Wigan bắt đầu tạo ra một vài tình huống sóng gió về phía cầu môn Shay Given. Scharner trổ tài sút xa, bóng bay trệch cột. Rodallega cũng đột phá cắt ngang vòng cấm rồi dứt điểm rất hiểm, nhưng vẫn không thể khuất phục được Given.

Bên kia chiến tuyến, Tevez vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Man "xanh". Anh hay dạt sang biên trái rồi dấn vào khu trung tâm, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng thường thiếu độ chính xác. Trước lúc hết hiệp một, Scharner thêm một lần bắn phá khung thành chủ nhà, buộc Given lần thứ hai phải bay người cứu thua.

Qua giờ giải lao, Rodallega có cơ hội vàng đưa Wigan vượt lên dẫn trước. Dẫu vậy, anh lại phung phí với cú sút chân phải ở tư thế thoải mái đi sượt cột. Chắc chắn tay săn bàn người Colombia sẽ phải tiếc nuối, bởi phút 56, đội khách chỉ còn chơi với 10 người.

Nhưng họ vẫn thắng giòn giã nhờ sự tỏa sáng của Tevez - Ảnh: Getty

Caldwell vào bóng bằng cả hai chân nhắm vào Tevez, và trọng tài trẻ Atwell không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu hậu vệ Wigan. Kể từ thời điểm này, thế trận nghiêng hẳn về Man City. Và sau rất nhiều nỗ lực, "The Citizens" đã tìm được bàn khai thông bế tắc ở phút 72.

Lão tướng Patrick Vieira vẩy đường chuyền khó chịu vào khu cấm địa. Thủ môn Stojkovic lao ra tranh chấp năm ăn, năm thua. Và Adebayor khôn ngoan gẩy bóng qua người Stojkovic, tạo điều kiện thuận lợi để Tevez dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.

Pha lập công quan trọng giải tỏa gánh nặng tâm lý cho Man City. Chỉ hai phút sau (phút 74), Garrido đi bóng bên cánh trái rồi chuyền vào trong. Sau cú đánh gót của đồng đội, Tevez lạnh lùng băng lên đệm cận thành nhân đôi cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hết giờ, "Carlitos" còn hoàn tất cú hat-trick bằng pha đột phá ngẫu hứng, loại bỏ hai hậu vệ Wigan rồi kết thúc tinh tế, ấn định chiến thắng 3-0 nghiêng về Man "xanh".

Đội hình ra sân:

Man City: Given; Zabaleta, Toure, Kompany, Garrido (Onuoha 87’); Wright-Phillips (Bellamy 47’), Vieira, De Jong, A Johnson; Adebayor, Tevez (Sylvinho 87’).

Wigan: Stojkovic; Melchiot, Caldwell, Bramble, Figueroa; Rodallega, McCarthy, Thomas (N’Zogbia 53’), Scharner, Diame; Moreno (Gohouri 81’).

Bàn thắng: Tevez 72’, 74’, 84’.

Thẻ đỏ: Caldwell 56’

Bảng Xếp Hạng Premiership TT CLB Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm 1 Man United 32 23 3 6 76:25 72 2 FC Chelsea 32 22 5 5 82:29 71 3 Arsenal 32 21 5 6 74:34 68 4 Tottenham 31 17 7 7 57:29 58 5 Man City 31 15 11 5 58:39 56 6 Liverpool 32 16 6 10 53:32 54 7 Aston Villa 31 13 12 6 43:32 51 8 Everton 32 13 10 9 50:42 49 9 Birmingham 32 12 9 11 33:37 45 10 Blackburn 32 11 8 13 35:50 41 11 Stoke City 31 9 12 10 30:40 39 12 FC Fulham 31 10 8 13 33:36 38 13 FC Sunderland 32 8 11 13 41:50 35 14 Wolverhampton 32 8 8 16 28:50 32 15 Bolton 32 8 8 16 36:60 32 16 Wigan Athletic 31 8 7 16 28:60 31 17 West Ham 32 6 9 17 38:55 27 18 Hull City 31 6 9 16 31:64 27 19 Burnley 32 6 6 20 31:65 24 20 FC Portsmouth 32 6 4 22 28:60 13 - Portsmouth bị trừ 9 điểm vì không kiểm soát được tình hình tài chính

Theo Tuấn Thành (VNN)