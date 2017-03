Tevez: Tôi đã nói chuyện với Ancelotti để gia nhập Chelsea

Man City là đội bóng duy nhất hai lần đánh bại Chelsea tại Premier League mùa bóng năm ngoái. Trong cả hai lượt trận, Tevez đã nổ súng tới ba lần để giúp Citizens vượt qua The Blues 2-1 tại Eastland và 4-2 ở Stamford Bridge. Nhìn tiền đạo người Argentina tỏa sáng trong những trận đấu đó, Ancelotti hẳn phải rất tiếc nuối bởi chiến lược gia người Italia đã không thể thuyết phục được Tevez gia nhập Chelsea vào mùa hè năm 2009. “15 tháng trước, tôi đã có một cuộc trò chuyện với Carlo Ancelotti qua mạng Internet”, Tevez kể lại. “Ancelotti rất muốn tôi gia nhập Chelsea nhưng ông ấy đã không đưa ra một lời đề nghị chính thức nào. Chỉ Man City là có những ý định nghiêm túc”. Cựu tiền đạo của Manchester United cũng cho rằng, những chiến thắng đó đã mang lại sự tự tin rất lớn cho Man City và Tevez hoàn toàn tin tưởng vào việc sẽ cùng các đồng đội ngăn chặn chuỗi trận toàn thắng của The Blues khi hai đội gặp nhau vào tối nay. “Cuộc đối đầu với Chelsea là rất khó khăn và quan trọng. Họ đã vượt xa Man City trên BXH và chúng tôi cần phải chiến thắng để giám bớt cách biệt đó”. “Chúng tôi sẽ vào trận với vị thế ngang bằng so với Chelsea bởi những điều đã làm được ở mùa bóng năm ngoái. Chelsea giờ có thể mạnh hơn Man City đôi chút nhưng tôi vẫn rất tự tin vào chiến thắng”. Theo Hải Triều (Bongdaso)