Tevez và Mancini “choảng” nhau trong phòng thay đồ

Khi mà giới chuyên môn đang dành rất nhiều lời khen tặng cho Man City sau những chiến thắng liên tiếp để vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH thì đội bóng này lại xuất hiện vấn đề. Mối quan hệ giữa hai nhân vật chủ chốt của sân City of Manchester, HLV Roberto Mancini và đội trưởng Carlos Tevez đang rất căng thẳng mà theo một số thành viên của đội bóng vùng Eastlands là không dễ để hàn gắn. Sự việc xảy ra trong giờ nghỉ trận đấu mới đây với Newcastle. Quá thất vọng vì màn trình diễn của đội nhà, Tevez đã đưa ra những lời nhận xét không hay về chiến thuật của HLV Mancini khi nó thiên quá nhiều về phòng ngự. Chiến lược gia người Italia đã tình cờ nghe được những lời đó, ông lập tức đáp trả lại bằng một câu xúc phạm tới mẹ Tevez và dọa sẽ thay tiền đạo này ra trong hiệp 2. Không giữ được sự binh tĩnh, thủ quân của Man City đã lao vào “chiến” với người thầy của mình. Vụ việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của các nhân viên an ninh và các cầu thủ Man xanh. Sự việc này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của thiếu gia Premier League trong thời gian tới. Rất may tuần này có lịch thi đấu quốc tế nên BLĐ Man City sẽ có thêm thời gian để giải quyết vụ việc trên. Mới đây, Carlos Tevez đã xin trở lại tập trung muộn 1 ngày sau khi kết thúc loạt trận quốc tế tới để ở lại quê nhà chăm sóc đứa con gái và đã được phê chuẩn. Theo Bảo Bình (Bongdaso)