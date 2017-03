Thai-League bị kiện vì trường hợp Calisto

Thai-League vừa qua cũng dính trường hợp tương tự nhưng ban tổ chức nói rằng CLB phạm luật.



Đại diện lãnh đạo CLB Bangkok Glass họp báo thông báo khởi kiện ban tổ chức Thai-League.

Trước đây, khi ĐT Long An đá V-League trên sân nhà, một ngoại binh của họ bị đuổi (theo quy chế, mỗi CLB đăng ký năm cầu thủ ngoại, trên sân tối đa ba cầu thủ ngoại), HLV Calisto đã rút một cầu thủ nội ra nghỉ và tung vào ngoại binh khác. Lúc đó toàn sân bối rối, đội khách cũng bối rối và muốn kiện ĐT Long An vì phạm luật. Giám sát trận đấu Đặng Quang Dương cũng bối rối, cuối cùng ông gọi điện thoại trao đổi với các thành viên Ban tổ chức giải. Còn ĐT Long An thì vẫn được ba cầu thủ ngoại trên sân khi trước đó một cầu thủ ngoại bị đuổi.

Hôm qua (18-11) trận Thai-League giữa Bangkok United và BEC Tero, đội Bangkok thắng 1-0, đồng thời đẩy BEC Tero xuống khu vực có nguy cơ rớt hạng. Theo quy chế Thai-League, mỗi đội ra sân tối đa ba ngoại binh và một cầu thủ châu Á. Trong trận này Bangkok Glass tung ra đội hình xuất phát có các ngoại binh Kalifa Cisse (Pháp), Dragon Boskovic (Serbia), Leandro Tatu (Brazil) và một cầu thủ châu Á Okwunwanne (Qatar). Trong trận, Cisse bị đuổi… và Bangkok Glass đã thay thế bằng một ngoại binh khác là Gasmi.

Trận đấu vẫn diễn ra cho đến cuối trận nhưng sau đó Ban tổ chức Thai-League kết luận Bangkok Glass đã vi phạm quy chế và xử phạt Bangkok Glass thua 0-3.

Phía Bangkopk Glass khởi kiện Thai-League vì họ cho rằng họ không làm điều gì phạm quy chế vì trên sân của họ vẫn không vượt quá ba ngoại binh và một cầu thủ châu Á. Vì thế Bangkok Glass đã đâm đơn kiện Ban tổ chức Thai-League.

Hãy chờ xem vụ việc “phiên bản nắn gân” kiểu Calisto này Thai-League sẽ xử ra sao.