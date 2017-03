Than Khoáng Sản dẫn đầu

Trong một trận đấu của hai đội kèo dưới, Hà Nội Tràng An 2 và Gang Thép Thái Nguyên đã hòa nhau 1-1. Hà Nội Tràng An 2 mở tỉ số do công của Nguyễn Thị Đăng ở phút 15 nhưng sang hiệp hai sức trẻ của đội bóng đến từ thủ đô không đủ để giữ được chiến thắng khi phút 73 để cho Lương Thị Xuyến của Gang Thép Thái Nguyên gỡ hòa 1-1.

15 giờ hôm nay, trên sân Hà Nam sẽ diễn ra trận TP.HCM - Hà Nội Tràng An 1. Một trận đấu quyết định đến các nữ tuyển thủ TP.HCM chưa có điểm nào dằn túi và đang đứng cuối bảng.

Bảng xếp hạng tạm thời: 1. Than Khoáng Sản Việt Nam (2 trận, 6 điểm), 2. Hà Nội Tràng An 1 (1 trận, 3 điểm), 3. Phong Phú Hà Nam (2 trận, 3 điểm), 4. Hà Nội Tràng An 2 (2 trận, 1 điểm), 5. Gang Thép Thái Nguyên (2 trận, 1 điểm), 6. TP.HCM (1 trận, 0 điểm).

BN