Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T: Nỗi niềm thầy Hùng!

Hải Phòng khó lòng ngư ông đắc lợi Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng cầm chắc chiến thắng ở sân Long An (BĐTV trực tiếp) sớm buông súng vì còn phải lo cho trận play off để tìm đường trụ lại V-League. Không ai nghi ngờ Hải Phòng bỏ túi 3 điểm khi nội lực và khát vọng của họ cao hơn hẳn chủ nhà. Chỉ có điều Hải Phòng vừa đá vừa mong cặp đấu Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T cầm chân nhau thì họ mới trở lại đầu bảng. Tuy nhiên, xác suất cho Hải Phòng ngoi lên rất nhỏ, nếu không muốn nói là không thể. Trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng cũng không khó vượt qua HA Gia Lai (VPF trực tiếp) khi đội khách đã trụ hạng an toàn. Cũng giống như Hải Phòng, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức chưa thể nuôi mộng lớn đòi mon men soán ngôi. Các trận đấu khác: B. Bình Dương - QNK Quảng Nam (VTC3 trực tiếp), SL Nghệ An - Cần Thơ (VPF trực tiếp), Thanh Hóa - Sanna Khánh Hòa , Sài Gòn - Đồng Tháp (HTV Thể thao trực tiếp).