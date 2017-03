Thắng đậm trận derby, Bayern vươn lên top 6

Trận derby xứ Bavaria đã diễn ra với thế trận một chiều. Đáng ra Gomez đã có một hat-trick chứ không phải chỉ hai bàn thắng. Tiền đạo này bỏ lỡ quả phạt đền ở phút 87.









Đội hình thi đấu:

Bayern:

Butt - Lahm, Van Buyten, Demichelis, Pranjic - Tymoshchuk, Ottl - Hamit Altintop, Schweinsteiger, Kroos - Gomez Vào sân từ ghế dự bị: phút 46 (Breno thay Demichelis), 56 (Mueller thay Hamit Altintop), 70 (Ribery thay Kroos)

Nurnberg:

Schäfer - Judt, Nilsson, Wolf, Pinola - Simons - Ekici, Gündogan, Hegeler, Eigler - Schieber

Vào sân từ ghế dự bị: phút 46 (Frantz thay Hegeler), 74 (Mak thay Ekici), 79 (Cohen thay Eigler)

Theo Thúy An (VNE)



Trước đó, ở phút 57, hậu vệ Philipp Lahm sút thành công một quả phạt đền khác, góp công vào trận thắng 3-0. Trận thắng đã giúp Bayern vượt qua chính Nurnberg, leo lên vị trí thứ sáu và đây cũng là vị trí cao nhất của thày trò HLV Louis Van Gaal từ đầu mùa.Trên bảng tổng sắp, Bayern vẫn kém 12 điểm so với đội dẫn đầu Borussia Dortmund, 5 điểm so với đội xếp thứ hai Bayer Leverkusen.Nurnberg đã tỏ ra quá yếu so với đội chủ nhà. Tỷ số được mở ngay ở phút thứ 10 và bàn mở tỷ số có lẽ là bàn dễ dàng nhất trong sự nghiệp của Gomez. Danijel Pranjic phối hợp với Toni Kroos rồi chuyền ngang cho Gomez, người dễ dàng dứt điểm từ cự ly chưa đầy 1 m trước khung thành.Với thế áp đảo, Bayern đáng ra nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 24. Trong tình huống này hậu vệ Martin Demichelis đánh đầu chệch mục tiêu từ cự ly 7 m.Kroos cũng có pha thử tài thủ môn Raphael Schafer nhưng Nurnberg duy trì thành công tỷ số thua sát nút cho đến hết hiệp đầu.Tuy nhiên, đội khách chỉ chống đỡ được thêm 10 phút sau giờ nghỉ cho đến khi Schafer tặng Bayern cơ hội nhân đôi cách biệt bằng pha kéo ngã Gomez trong vòng cấm. Người bước lên chấm 11m là Lahm chứ không phải Gomez, và Lahm đã mắc sai lầm nào.Phút 70, tiền vệ Franck Ribery trở lại sân cỏ lần đầu tiên sau quãng thời gian dưỡng thương và các CĐV Bayern đã không phải chờ lâu để chứng kiến tài năng của Ribery.Chỉ 5 phút sau khi vào sân, tiền vệ này kiến tạo bàn thứ hai của Gomez, đồng thời là bàn ấn định chiến thắng: quả phạt góc được Gomez dứt điểm chính xác bằng một cú đánh đầu.Gomez sau đó bỏ lỡ quả phạt đền khi sút vọt xà, sau tình huống Thomas Muller bị Javier Pinola phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Bayern đã có tất cả những thứ cần thiết để mở tiệc sau trận derby.Một yếu tố quan trọng khác giúp Bayern leo lên vị trí thứ sáu là chiến thắng 1-0 của Freiburg trước chủ nhà Hoffenheim trong loạt đấu tối chủ nhật. Bàn thắng duy nhất được tiền đạo Pape Cisse ghi ở phút bù giờ thứ hai. Đây cũng là bàn thứ 10 của Cisse ở Bundesliga mùa này.Với thất bại thứ ba trong bốn trận gần nhất, Hoffenheim vẫn xếp ở vị trí thứ bảy, được 18 điểm. Trái lại, chiến thắng thứ tư trong sáu trận gần nhất đã đưa Freiburg lên vị trí thứ tư, được 21 điểm.